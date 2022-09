Ugo Humbert avait une belle occasion d'aller disputer son premier quart de finale hors circuit Challenger depuis les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est raté... Opposé à Jan-Lennard Struff (132eme), un joueur issu des qualifications, comme lui, en huitièmes de finale à Sofia, le 110eme mondial s'est incliné 6-3, 6-1 face au joueur allemand. Alors qu'il avait gagné mardi contre Kuzmanov son premier match sur le circuit ATP depuis Wimbledon, le Messin de 24 ans n'est pas parvenu à enchaîner, s'inclinant après seulement 61 minutes de jeu. Struff s'est montré impeccable au service, avec 6 aces et 54% de premières balles au compteur, et Humbert ne s'est pas procuré la moindre balle de break. Il a perdu sa mise en jeu à 0-0 et 5-3 dans le premier set, avant de prendre l'eau dans le deuxième en encaissant un 5-0, et s'incliner quelques minutes plus tard, sur un jeu blanc. C'est donc Struff qui affrontera Lorenzo Musetti pour une place dans le dernier carré vendredi, alors que Humbert, qui a manqué une belle occasion de se rapprocher du Top 100, va désormais aller jouer le Challenger de Mouilleron Le Captif.

Sonego s'arrête là

Dans le haut du tableau, Lorenzo Sonego (45eme) espérait poursuivre sur sa lancée après sa victoire à Metz dimanche dernier, mais l'Italien est tombé face à la tête de série n°5, Holger Rune. L'Italien l'a emporté 6-7, 6-4, 6-3 en 2h18. Auteur de cinq aces et 63% de premières balles, le 31eme mondial n'au eu qu'une balle de break à défendre, sur son tout premier jeu de service, et il l'a sauvée. Il a perdu le premier set 7-1 au jeu décisif, puis un break à 5-4 dans le deuxième set et à 4-3 dans le troisième lui ont permis de l'emporter, et d'aller défier Ivashka en quarts vendredi.