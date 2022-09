ATP - Sofia : Blancaneaux stoppé d'entrée

Geoffrey Blancaneaux n'ira pas plus loin. Ce mercredi, le Français, 139eme joueur mondial et issu des qualifications, a été éliminé dès son entrée en lice au tournoi ATP 250 de Sofia en Bulgarie, sur dur, par le Suisse Marc-Andrea Huesler, 95eme joueur mondial, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h35 de jeu. Dans la première manche, les deux joueurs ont fait jeu égal, et ce pendant les huit premières jeux, jusqu'à 4-4. Au pire des moments, c'est donc le Français qui a craqué cédant ainsi son service. Dans la foulée, le Suisse servait pour le gain de cette première manche.

Blancaneaux a failli débreaker en toute fin de rencontre

Et il ne s'est pas loupé, même s'il a dû s'y reprendre à deux fois pour parvenir ensuite enfin à ses fins (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, même combat. Les deux joueurs se sont à nouveau rendu coup pour coup, et ce jusqu'à 4-4. A ce moment-là, et à nouveau au pire des moments, le Tricolore a cédé son service. Dans la foulée, Geoffrey Blancaneaux a, cette fois, malgré tout eu un sursaut d'orgueil, se procurant même une balle de débreak. Mais cette balle a été parfaitement bien sauvée par Marc-Andrea Huesler, qui a ensuite, sur ce même jeu de service, pu conclure, sur sa toute première balle de match (6-4).