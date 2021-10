ATP - Sofia : Après Metz, Monfils ne perd pas le rythme

Gaël Monfils est décidément en forme ! Demi-finaliste la semaine passée à l’occasion du Moselle Open, le 20eme joueur mondial s’est invité pour la deuxième fois de suite dans le dernier carré à l’occasion du tournoi ATP de Sofia. Pour cela, le Parisien est venu à bout en deux manches de l’Italien Gianluca Mager, qui avait mis fin dès le premier tour au parcours d’Adrian Mannarino. Si l’entame de match a été équilibrée, Gaël Monfils a commencé à prendre l’ascendant dans le quatrième jeu avec trois balles de break mais sans parvenir à les convertir. Ce n’était toutefois que partie remise puisque, sur le jeu de service suivant du 78eme joueur mondial, le Français est parvenu à ses fins sans concéder le moindre point. Un deuxième jeu blanc consécutif sur l’engagement de son adversaire a offert le premier set à Gaël Monfils. Se devant de réagir, Gianluca Mager s’est montré plus agressif, parvenant à obtenir sa première balle de break dès l’entame de la deuxième manche. Toutefois, l’Italien n’est pas parvenu à la convertir… et n’a pas eu d’opportunité supplémentaire de prendre le service du Français. Ce dernier a pris l’avantage avec le break dans le quatrième jeu avant de conclure sur l’engagement de l’Italien à sa première balle de match (6-2, 6-2 en 50 minutes). Pour une place en finale, Gaël Monfils défiera Marcos Giron. L’Américain a été à peine moins expéditif dans son duel avec la tête de série numéro 8, l’Australien John Millman (6-4, 6-2 en 1h10’).



SOFIA (Bulgarie, ATP 250, dur indoor, 389 270€)

Tenant du titre : Jannik Sinner (ITA)



Quarts de finale

Sinner (ITA, n°1) - Duckworth (AUS)

Majchrzak (POL, LL) - Krajinovic (SER, n°5)

Giron (USA) bat Millman (AUS, n°8) : 6-4, 6-2

Monfils (FRA, n°2) bat Mager (ITA) : 6-2, 6-2



Huitièmes de finale

Sinner (ITA, n°1) bat Gerasimov (BIE, Q) : 6-2, 7-6 (3)

Duckworth (AUS) bat Paire (FRA) : 6-4, 6-4

Majchrzak (POL, LL) bat Kuzmanov (BUL, WC) : 7-5, 6-1

Krajinovic (SER, n°5) bat Djere (SER) : 6-3, 6-0



Millman (AUS, n°8) bat Marchenko (UKR, Q) : 5-7, 7-6 (0), 6-3

Giron (USA) bat De Minaur (AUS, n°3) : 7-6 (5), 7-6 (2)

Mager (ITA) bat Kecmanovic (SER) : 7-6 (3), 6-3

Monfils (FRA, n°2) bat Ivashka (BIE) : forfait



1er tour

Sinner (ITA, n°1) - Bye

Gerasimov (BIE, Q) bat Pospisil (CAN) : 5-7, 7-6 (8), 6-3

Duckworth (AUS) bat Ruusuvuori (FIN) : 3-6, 6-4, 6-4

Paire (FRA) bat Davidovich Fokina (ESP, n°7) : 6-4, 7-5



Majchrzak (POL, LL) - Bye

Kuzmanov (BUL, WC) bat Musetti (ITA) : 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3

Djere (SER) bat Martinez (ESP, Q) : 7-6 (5), 6-3

Krajinovic (SER, n°5) bat Lazarov (BUL, WC) : 6-0, 6-3



Millman (AUS, n°8) bat M.Ymer (SUE) : 6-2, 6-4

Marchenko (UKR, Q) bat Seppi (ITA, Q) : 6-4, 6-2

Giron (USA) bat Munar (ESP) : 6-7 (2), 6-1, 6-4

De Minaur (AUS, n°3) - Bye



Mager (ITA) bat Mannarino (FRA, n°6) : 6-3, 6-2

Kecmanovic (SER) bat Andreev (BUL, WC) : 7-6 (7), 6-4

Ivashka (BIE) bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-3

Monfils (FRA, n°2) - Bye