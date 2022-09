ATP : Sinner de retour dans le Top 10, Lestienne à son meilleur classement

"Best ranking" pour Lestienne

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au lundi 26 septembre 2022



Gaël Monfils (FRA) 1 255 (-1)

Adrian Mannarino (FRA) 956 (-4)

Arthur Rinderknech (FRA) 817 (+2)

Benjamin Bonzi (FRA) 781 (-2)



Corentin Moutet (FRA) 771



Constant Lestienne (FRA) 722 (+8)

Hugo Gaston (FRA) 638 (-2)

Richard Gasquet (FRA) 630 (+2)

Quentin Halys (FRA) 621 (+2)

Hugo Grenier (FRA) 554 (-1)

Parce qu'il n'y avait pas ce week-end que la Laver Cup, remportée pour la première fois par le reste du monde aux dépens de l'Europe avec bien évidemment en toile de fond les adieux de Roger Federer, Jannik Sinner, absent à Londres, fait partie des gagnants de l'actualisation du classement ATP ce lundi. Sans jouer l'Italien fait son retour dans le Top 10. Il profite de la défaite d'Hubert Hurkacz en demi-finales à Metz pour déloger le Polonais et tenant du titre en Moselle de la 10eme place. Il s'agit d'ailleurs du seul changement à noter en ce qui concerne le Top 20. Pour le reste, à retenir que le premier titre sur le circuit de Brandon Nakashima, dimanche à San Diego, permet au jeune Américain de 21 ans d'intégrer le Top 50, en 48eme position.Soit trois rangs devant l'autre héros du week-end hors-Laver Cup, à savoir l'Italien Lorenzo Sonego, propulsé à la 45eme place après avoir remporté à Metz, où il a réussi l'exploit de faire chuter Hurkacz, son troisième tournoi sur le circuit ATP depuis le début de sa carrière. Constant Lestienne aurait lui aussi rêvé de soulever le trophée à San Diego. Malheureusement pour le joueur français de 30 ans, il s'est arrêté en quarts de finale. L'Amiénois grimpe néanmoins encore dans la hiérarchie. Ce lundi, Lestienne occupe la 68eme place, son meilleur classement jusqu'à maintenant. Forfait pour Sofia et Astana, Gaël Monfils, toujours touché au pied droit, recule, lui, en 33eme position.Casper Ruud (NOR) 5 850Rafael Nadal (ESP) 5 810Daniil Medvedev (RUS) 5 065Alexander Zverev (ALL) 5 040Stefanos Tsitsipas (GRE) 4 810Novak Djokovic (SER) 3 570Cameron Norrie (GBR) 3550Andrey Rublev (RUS) 3 390Jannik Sinner (ITA) 3 200...