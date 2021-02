ATP - Singapour : Nishioka qualifié, Harris éliminé d'entrée

Le Japonais Yoshihito Nishioka, 61eme joueur mondial et tête de série n°5, s'est qualifié pour le deuxième tour de la première édition du tournoi ATP 250 de Singapour, sur dur extérieur, aux dépens de l'Américain Michael Mmoh, 178eme joueur mondial, en trois manches (6-2, 3-6, 6-3) et 2h00 de jeu. En revanche, c'est déjà terminé pour le Sud-Africain Lloyd George Harris, 82eme joueur mondial et tête de série n°7, éliminé d'entrée par le Bulgare Adrian Andreev, 423eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en trois manches (1-6, 6-3, 6-4) et 2h13 de jeu.



SINGAPOUR (ATP 250, dur intérieur, 361 800€)

1ere édition



1er tour

Mannarino (FRA, n°1) – Bye

Marcora (ITA) – Gulbis (LET)

Duckworth (AUS) – Hanfmann (ALL)

Smith (AUS, Q) – Albot (MOL, n°6)



Bublik (KAZ, n°4) – Bye

Mochizuki (JAP, WC) – Celikbilek (TUR, Q)

Cressy (USA) bat Jung (TAI) : 7-6 (4), 6-2

Nishioka (JAP, n°5) bat Mmoh (USA) : 6-2, 3-6, 6-3



Kwon (CdS, n°8) – Kwiatkowski (USA, Q)

Uchiyama (JAP) – Polmans (AUS)

Daniel (JAP) bat Ramanathan (IND) : 6-3, 6-7 (3), 6-3

Cilic (CRO, n°3) - Bye



Andreev (BUL, WC) bat Harris (AFS, n°7) : 1-6, 6-3, 6-4

Popyrin (AUS) bat Eubanks (USA, Q) : 7-6 (5), 7-6 (5)

Bhambri (IND) – Ebden (AUS, WC)

Millman (AUS, n°2) - Bye