ATP - Singapour : Albot revient de loin

Radu Albot a pris son temps, mais il a fini par se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de Singapour. Le Moldave, 76eme joueur mondial, a remporté un combat de 2h44 contre l'Allemand Yannick Hanfmann pour s'imposer 6-7, 7-6, 6-3. Albot revient de loin car il a été mené 7-6, 2-0 dans cette rencontre. Après un premier set perdu 7-2 au tie-break après avoir manqué quatre balles de set un peu plus tôt, à 5-4 et 6-5, Albot a été breaké d'entrée de deuxième manche. Mais il est parvenu à débreaker dans la foulée, avant de devoir sauver deux balles de match à 5-4 sur son service. Il a ensuite servi pour le set à 6-5, mais a perdu sa mise en jeu, et a donc dû disputer une tie-break. Un jeu décisif où Albot a été mené 5-2, puis a eu une balle de set à 6-5, puis a sauvé une balle de match à 7-6, avant de finalement l'emporter 9-7 ! C'est encore Hanfmann qui a le mieux entamé le troisième set, en menant 3-1, mais Albot a enchaîné cinq jeux de suite pour s'imposer, sur sa cinquième balle de match ! Il affrontera pour une place dans le dernier carré le Français Adrian Mannarino ou l'Italien Roberto Marcora.

Millman s'arrête en huitièmes

Dans le bas du tableau, la surprise du jour est venue de l'élimination de la tête de série n°2, John Millman, par son compatriote australien Matthew Ebden. Le 39eme mondial s'est incliné 6-4, 6-1 en 1h13 contre le 316eme, invité par les organisateurs. Ebden a sauvé la seule balle de break que s'est créée son adversaire (alors qu'il servait pour le gain de la première manche), et l'a breaké à 1-1 dans le premier set et à 0-0, 2-0 et 5-1 dans le deuxième. Il défiera Alexey Popyrin en quarts de finale.



SINGAPOUR (ATP 250, dur intérieur, 361 800€)

1ere édition



Huitièmes de finale

Mannarino (FRA, n°1) - Marcora (ITA)

Albot (MOL, n°6) bat Hanfmann (ALL) : 6-7 (2), 7-6 (7), 6-3

Bublik (KAZ, n°4) bat Celikbilek (TUR, Q) : 6-2, 6-2

Nishioka (JAP, n°5) bat Cressy (USA) : 6-4, 6-2



Kwon (CdS, n°8) - Uchiyama (JAP)

Cilic (CRO, n°3) bat Daniel (JAP) : 7-5, 6-4

Popyrin (AUS) bat Andreev (BUL, WC) : 6-1, 5-7, 6-3

Ebden (AUS, WC) bat Millman (AUS, n°2) : 6-4, 6-1



1er tour

Mannarino (FRA, n°1) – Bye

Marcora (ITA) bat Gulbis (LET) : 7-5, 6-4

Hanfmann (ALL) bat Duckworth (AUS) : 6-2, 6-4

Albot (MOL, n°6) bat Smith (AUS, Q) : 6-2, 3-6, 6-1



Bublik (KAZ, n°4) – Bye

Celikbilek (TUR, Q) bat Mochizuki (JAP, WC) : 6-0, 6-4

Cressy (USA) bat Jung (TAI) : 7-6 (4), 6-2

Nishioka (JAP, n°5) bat Mmoh (USA) : 6-2, 3-6, 6-3



Kwon (CdS, n°8) bat Kwiatkowski (USA, Q) : 4-6, 6-3, 6-4

Uchiyama (JAP) bat Polmans (AUS) : 6-4, 2-6, 6-4

Daniel (JAP) bat Ramanathan (IND) : 6-3, 6-7 (3), 6-3

Cilic (CRO, n°3) - Bye



Andreev (BUL, WC) bat Harris (AFS, n°7) : 1-6, 6-3, 6-4

Popyrin (AUS) bat Eubanks (USA, Q) : 7-6 (5), 7-6 (5)

Ebden (AUS, WC) bat Bhambri (IND) : 6-3, 7-6 (3)

Millman (AUS, n°2) - Bye