ATP - Singapour : Albot réussit son entrée en lice

February 23, 2021 14:05 Le Moldave Radu Albot, 76eme joueur mondial et tête de série n°6, s'est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi ATP de Singapour, aux dépens de l'Australien John Patrick Smith, 306eme joueur mondial et issu des qualifications, en trois manches (6-3, 3-6, 6-1) et 1h30 de jeu.