ATP : Simon se lance dans un cursus d'entraineur

💼Le 5 septembre, @GillesSimon84 et six autres joueuses et joueurs professionnels ont débuté une formation pour devenir enseignant de tennis.

👉 Focus sur ce cursus condensé en raison de leur expérience de haut niveau, mais exigeant : https://t.co/Agd55eC31B pic.twitter.com/0f5LjYdn1x

— FFT (@FFTennis) September 9, 2022

436 heures de formation

Gilles Simon n’a pas encore quitté le circuit ATP. Il le fera à l’issue de la saison à 37 ans, après vingt années à parcourir le monde pour pratiquer son métier, et se consacre entretemps à son après-carrière. La Fédération Française de tennis (FFT) annonce sur son site que « Gillou » a débuté une formation en début de mois dans le but d’obtenir son DEJEPS perfectionnement sportif mention tennis (diplôme d’Etat, de la Jeunesse, de l’Education et du Sport). Une formation accélérée proposée par la FFT et condensée en raison de l’expérience du haut niveau des élèves. « Cette formation n’est proposée aux joueurs pros que tous les deux ans. C’était le bon moment pour la faire, d’autant que l’année prochaine, j’ai prévu de rester chez moi », a expliqué Simon. Lui qui vient de disputer le dernier tournoi du Grand Chelem de sa carrière à l’US Open avec une sortie de route au deuxième tour des qualifications.Le futur retraité ne sait pas ce qu’il fera une fois qu’il aura raccroché les raquettes mais cette formation lui permettra de s’intégrer « dans l’environnement fédéral, en club, dans un comité ou une ligue. Et pourquoi pas à la Fédération », précise Jean-François Blanco, coordonnateur pédagogique à la Direction Technique Nationale. Ce sont 436 heures de formation auxquelles devront se plier Gilles Simon et les autres postulants à l’obtention du DEJEPS. Tout ce temps d’apprentissage est découpé en 236 heures théoriques et 200 autres en club. En attendant d’arriver au bout de ce chemin, le Niçois voudra refermer sa carrière de joueur par des derniers coups d’éclat à Metz (19-25 septembre) et à l’Accor Arena à l’occasion du Rolex Paris Masters (31 octobre-6 novembre).