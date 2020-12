ATP : Simon revient au conseil des joueurs

Djokovic a renoncé

A six jours du coup d’envoi d’une saison 2021 qui s’annonce atypique, du côté de Delray Beach (Etats-Unis) et d’Antalya (Floride), l’ATP a dévoilé ce mardi le nom des heureux élus qui siégeront au conseil des joueurs jusqu’en juin 2022. Au total, douze personnes ont été élues par les joueurs et les membres de l’ATP. Les représentants des joueurs classés de la 1ere à la 50eme place mondiale sont le Canadien Felix Auger-Aliassime, le Suisse Roger Federer, l’Australien John Millman et l’Espagnol Rafael Nadal.Les représentants des cent meilleurs joueurs de double sont le Néo-Zélandais Marcus Daniell et le Brésilien Bruno Soares. Le Sud-Africain Kevin Anderson et le Britannique Andy Murray ont quant à eux été élus représentants des joueurs classés au-delà au Top 100. Le Britannique Colin Dowdeswell (65 ans) représentera de son côté les anciens joueurs et le Vénézuélien Daniel Vallverdu les entraîneurs.Le Français aura l'occasion de présenter ses idées, lui qui n'avait pas manqué de critiquer l'ATP pour son manque de communication (notamment) pendant la pause forcée du circuit. Pablo Andujar et Marcus Daniell sont quant à eux élus pour la première fois. Les représentants du Top 50, Federer, Nadal, Millman et Auger-Aliassime, étaient déjà présents dans le précédent conseil. Rappelons que Novak Djokovic, qui avait démissionné du conseil des joueurs en août pour créer "l'Association des joueurs de tennis professionnels", a renoncé à se représenter aux élections du conseil des joueurs car le règlement stipule qu'il ne peut pas faire partie de deux associations. Les douze membres du conseil des joueurs se réuniront pour la première fois au début de l’année 2021, et éliront leur président et vice-président. Kevin Anderson était le président du dernier conseil. Au sein de ce conseil, cinq personnes doivent représenter l’Europe et quatre personnes les Amériques.