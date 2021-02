ATP : Simon n'a plus le moral et fait une pause

Une victoire et trois défaites pour Simon en 2021

C'est une période difficile que vivent les tennismen et tenniswomen depuis sept mois, et la reprise des circuits ATP et WTA après une longue pause due à la pandémie de coronavirus. On a d'ailleurs vu des larmes couler et des visages se fermer lors des visio-conférences de presse durant l'Open d'Australie (Gaël Monfils, Alizé Cornet, Sofia Kenin, Serena Williams...) Pour différentes raisons, ils sont nombreux à avoir du mal à vivre leur carrière professionnelle durant cette période où les voyages sont compliqués et se font sans les proches, où les tests sont quasi-quotidiens, où les quarantaines à l'hôtel sont devenues la norme, où la plupart des tournois se disputent à huis-clos, où la peur d'attraper le coronavirus est permanente... Ce vendredi, Gilles Simon s'est officiellement ajouté à la liste des joueurs "déprimés" en annonçant qu'il faisait une pause. "En espérant que le moral revienne le plus rapidement possible. Merci à tous les fidèles pour votre soutien. À bientôt", a écrit le joueur français de 36 ans, désormais 68eme mondial.Depuis le début de la saison, Gilles Simon a remporté un seul match, au Murray River Open, contre Elias Ymer, puis a perdu au deuxième tour contre Jérémy Chardy, puis au premier tour de l'Open d'Australie face à Stefanos Tsitsipas, et au premier tour à Montpellier contre Dennis Novak.Nul ne sait quand il reviendra même s'il espère que ce sera "le plus rapidement possible". Peut-être pour la saison européenne sur terre battue, avec en ligne de mire une seizième participation à Roland-Garros, dont il a été huitième de finaliste en 2011 (défaite contre Söderling), 2013 (défaite contre Federer) et 2015 (défaite contre Wawrinka) ? Réponse dans les prochaines semaines...