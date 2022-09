ATP : Serena Williams rend hommage à Federer

Voir cette publication sur Instagram















































43 titres du Grand Chelem à eux deux

L'hommage d'une légende à une autre légende. Ce jeudi, le Suisse Roger Federer a annoncé sa décision de ranger définitivement les raquettes. De quoi forcément provoquer de nombreuses réactions. Comme celle de Serena Williams. L'Américaine, aujourd'hui âgée de 40 ans, vient également tout juste de prendre officiellement sa retraite, et plus précisément à l'issue de cette édition 2022 de l'US Open, où elle est allée jusqu'au stade du troisième tour, du côté de New York. Elle a écrit, dans un post publié sur son compte Instagram officiel : "Je t’ai toujours respecté et admiré. Nos chemins ont toujours été si similaires, si semblables. Tu as inspiré des millions et millions de personnes - dont moi - et nous ne l'oublierons jamais. Je t'applaudis et je me réjouis de tout ce que tu feras à l’avenir. Bienvenue dans le club des retraités. Et merci d’être toi Roger Federer."ans ce message, Serena Williams, qui n'égalera donc pas le record de l'Australienne Margaret Court, à savoir 24 tournois du Grand Chelem, a joint plusieurs photos où ils apparaissent tous les deux. Des photos illustrant même parfaitement la complicité de ces deux légendes de la petite balle jaune. L'une les montre bras dessus bras dessous, une autre particulièrement souriants au moment de prendre un selfie.Le temps de participer à une toute dernière compétition, à savoir la Laver Cup, qui se déroulera du côté de Londres. Si on ajoute les titres du Grand Chelem de l'Américaine Serena Williams, à savoir 23 en tout, ce total plus qu'impressionnant monte alors à 43.