ATP - Séoul : Une finale entre Shapovalov et Nishioka

Nishioka à l’expérience

L’affiche de la finale est connue à Séoul ! Le match pour le titre opposera Denis Shapovalov à Yoshihito Nishioka dimanche matin, les deux hommes ayant l’espoir de brandir un second trophée en carrière.. Il a pris le dessus sur l’Américain Jenson Brooskby ce samedi en début de matinée. Une victoire 7-5, 6-4 qui confirme ses bonnes dispositions en Asie. La tête de série numéro 4, qui, a pourtant été la première à se faire surprendre dans cette rencontre. Mais malgré ce premier des cinq breaks enregistrés dans le premier acte, elle a recollé dans la foulée en prenant les deux jeux de service suivants de Brooksby. La fébrilité des deux acteurs derrière leur engagement s’est encore vérifiée en fin de manche et c’est finalement Shapovalov qui a eu le dernier mot. Plus appliqué au service dans le second acte et efficace quand il a fallu l’être, à l’image de sa seule balle de break convertie, et obtenue,Un autre Américain a quitté le tournoi séoulien aux portes de la finale, en l’occurrence la surprise Aleksandar Kovacevic qui a livré une belle bataille mais n’a pas su résister au Japonais Yoshihito Nishioka.. Il a été solide derrière ses engagements mais son unique break concédé avant le set décisif lui a coûté la perte du second acte après avoir pris les devants dans cette rencontre grâce à deux breaks dans la manche inaugurale. La plus forte expérience de Nishioka au plus haut niveau lui a permis de rester accroché et de faire la différence quand les nerfs ont dû s’exprimer. Il a breaké une dernière fois Kovacevic quand ce dernier venait de recoller et a terminé par un jeu blanc. Après une partie dans laquelle il n’a commis que cinq fautes directes,