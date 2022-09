ATP - Séoul : Shapovalov réussit son entrée en lice

Il a fait respecter son statut. Ce mercredi, le Canadien Denis Shapovalov, 24eme joueur mondial et tête de série n°4, a réussi son entrée en lice au tournoi ATP 250 de Séoul en Corée du Sud, sur dur, après sa victoire face à l'Espagnol Jaume Munar, 59eme joueur mondial, en deux manches (7-5, 6-4) et 1h49 de jeu. Dans la première manche, c'est l'Espagnol qui s'est procuré le premier deux premières balles de break, à 2-1. Avant finalement de perdre son service, à 3-3, sur la troisième opportunité de son adversaire du jour. Dans la foulée, Jaume Munar est ensuite parvenu à débreaker. Finalement, au pire des moments, soit à 5-5, le moins bien classé des deux a alors de nouveau été breaké, malgré une première balle sauvée. Le Canadien n'a ensuite plus eu qu'à conclure et empocher cette première manche, sur un ultime jeu blanc (7-5).

Shapovalov a eu quatre balles de match

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, c'est à 1-1 que le 59eme joueur mondial a alors perdu un premier service. S'il a su débreaker à 2-3, c'est pour ensuite de nouveau céder une mise en jeu dans la foulée. A 3-5, l'Espagnol servait alors pour rester en vie dans cette rencontre. Ce qu'il a réussi à faire, malgré deux nouvelles balles de break, synonymes alors de balles de match pour son concurrent. Ce n'était que partie remise pour Denis Shapovalov, qui a ensuite pu conclure sur son propre service, et au bout d'un total de quatre balles de match (7-5). Exempté du premier tour, le Canadien affrontera, en quarts de finale, le vainqueur du duel opposant le Moldave Radu Albot, 91eme joueur mondial, à l'Américain Steve Johnson, 117eme joueur mondial.