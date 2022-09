Quatre jours après avoir terminé la Laver Cup à Londres, où son équipe européenne s'est inclinée face à l'équipe Monde, Cameron Norrie faisait ses débuts ce jeudi à Séoul, le tournoi ATP 250 dont il est la tête de série n°2. Exempté de premier tour, le Britannique était opposé au Japonais Kaichi Uchida en huitièmes, et cela a été une formalité pour lui, avec une victoire 6-2, 6-2 en 1h02. Norrie a servi 8 aces et 76% de premières balles, et n'a pas eu la moindre balle de break à défendre. Il a pris le service adverse à 2-2 et 4-2 dans le premier set et à 1-1 et 4-2 dans le deuxième, et le voici donc en quarts de finale (avec 45 points supplémentaires dans la course au Masters, lui qui est 11eme à la Race) où il défiera Jenson Brooksby. L'Américain, tête de série n°8 et quart de finaliste la semaine passée à San Diego, a quant à lui éliminé le Sud-Coréen Soonwoo Kwon sur le score de 6-3, 6-4 en 1h32. Après avoir remporté le premier set grâce à un break à 2-1, il a vu son adversaire revenir de 1-3 à 3-3 dans le deuxième, mais lui a immédiatement repris son service (4-3) avant de conclure sans trembler. Norrie et Brooksby s'étaient affrontés lors du dernier Indian Wells, et le Britannique s'était imposé en deux sets.

Ruud verra Turin

Comme Norrie, Casper Ruud a lui aussi fait le voyage entre l'Angleterre et la Corée du Sud après la Laver Cup, et a gagné son premier match. Mais ce fut plus difficile que pour le Britannique. Tête de série n°1 à Séoul, le n°2 mondial a eu besoin de trois sets et 1h42 de jeu pour se défaire de Nicolas Jarry (110eme), qu'il affrontait pour la première fois : 6-2, 3-6, 6-3. Le Norvégien a très bien commencé le match en menant 4-0, ce qui lui a permis d'empocher la première manche sans aucun problème. Mais dans la deuxième, juste après avoir manqué deux balles de break à 1-1, c'est lui qui s'est fait breaker, sur la seule occasion du match du Chilien. Jarry n'a pas tremblé ensuite pour garder son break d'avance et égaliser à un set partout. Dans le troisième, les deux joueurs ont parfaitement tenu leur service (3 jeux blancs) jusqu'à 3-2 pour Ruud, qui a alors réussi le break et a décroché la victoire quelques minutes plus tard, sur sa quatrième balle de match. Prochain adversaire : le Japonais Nishioka. Grâce à cette victoire, Casper Ruud rejoint officiellement Carlos Alcaraz et Rafael Nadal au Masters de Turin (13-20 novembre). Il s'agira de sa deuxième participation au tournoi des Maîtres, un an après s'être incliné en demi-finale contre Daniil Medvedev. Cette année, il a remporté les tournois de Gstaad, Genève et Buenos Aires, et disputé la finale à Miami, à Roland-Garros et à l'US Open. Une qualification on ne peut donc plus méritée.