ATP - Séoul : Ruud tombe en quarts, Norrie forfait

Norrie malade, Shapovalov facile

Le tournoi ATP 250 de Séoul a perdu ses deux premières têtes de série ce vendredi ! Casper Ruud (n°1) s'est incliné alors que Cameron Norrie (n°2) a déclaré forfait. Opposé en quarts de finale à Yoshihito Nishioka, le n°2 mondial s'est incliné 6-2, 3-6, 6-2 en 1h56. Déjà contraint de disputer trois sets jeudi contre Nicolas Jarry, pour une victoire qui lui avait permis d'officialiser sa qualification pour le Masters de Turin, Ruud n'a cette fois pas tenu la distance.Le finaliste de l'US Open et de Roland-Garros est notamment passé à côté de son premier set, où il a été breaké à 0-0 et 3-1 et a manqué sa seule occasion de débreak, à 4-1. Dans le deuxième, il a dû sauver trois balles de break, et finalement à 3-2, c'est lui s'est montré le plus efficace en prenant le service du Japonais sur sa deuxième occasion, avant d'égaliser à une manche partout sur un jeu blanc. Et dans le troisième, Ruud a parfaitement tenu jusqu'à 2-2, avant d'encaisser quatre jeux de suite, et donc perdre le match. Après Washington en août, Nishioka s'offre donc sa deuxième demi-finale de la saison et va décrocher son meilleur classement en carrière (48eme environ). Quant à Ruud, il va céder sa place de n°2 mondial à Rafael Nadal ce lundi, mais on aura l'occasion de le revoir dès la semaine prochaine du côté de Tokyo.Cameron Norrie ne verra pas non plus le dernier carré à Séoul, car il a dû déclarer forfait contre Jenson Brooskby en raison d'une maladie. Après Atlanta et Dallas, l'Américain de 21 ans va donc disputer sa troisième demie de l'année, face à Denis Shapovalov, qu'il n'a encore jamais affronté.. Auteur de 6 aces et 63% de premières balles, il n'a pas eu la moindre balle de break à défendre, et le voici en demies pour la deuxième fois de la saison, après Dubaï.