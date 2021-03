ATP - Santiago : Victoire à domicile pour Cristian Garin

Sur ses terres, Cristian Garin n’a pas manqué le rendez-vous. Tête de série numéro 1 du tournoi ATP de Santiago, le Chilien est allé chercher au terme d’une rencontre tendue face à Facundo Bagnis le cinquième titre de sa carrière... tous sur terre battue. Après avoir écarté deux balles de break, le 22eme mondial n’a eu besoin que d’une seule opportunité pour prendre le service de l’Argentin puis d’aller conclure la manche sur sa propre mise en jeu. Très tôt dans le deuxième set, Cristian Garin a fait céder son adversaire mais le 118eme mondial a immédiatement répondu pour recoller puis a su résister pour ne pas perdre une deuxième fois de suite son service. La manche s’est conclue sur un jeu décisif à sens unique pour Facundo Bagnis, qui disputait ce dimanche sa première finale en simple sur le circuit ATP. Comme dans la deuxième manche, l’Argentin a su revenir à hauteur immédiatement quand Cristian Garin l’a breaké dans le sixième jeu avant même de faire trembler le Chilien en s’offrant deux balles de break à cinq jeux partout, ce qui lui aurait permis de servir pour le match. Mais le 22eme mondial a écarté ces deux balles avant de forcer la décision sur la mise en jeu de l’Argentin, qui a fini par céder (6-4, 6-7, 7-5 en 2h38’). Cristian Garin est donc devenu prophète en son pays à l’occasion de l’édition 2021 du tournoi ATP de Santiago.



SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue, 330 702€)

Tenant du titre : Thiago Seyboth Wild (BRE)



Finale

Garin (CHI, n°1) bat Bagnis (ARG) : 6-4, 7-6 (3), 7-5



Demi-finales

Garin (CHI, n°1) bat Galan (COL) : 6-4, 6-3

Bagnis (ARG) bat Delbonis (ARG, n°8) : 7-5, 6-3



Quarts de finale

Garin (CHI, n°1) bat Varillas (PER, Q) : 6-4, 6-4

Galan (COL) bat Carballes Baena (ESP) : 7-6 (8), 6-3

Bagnis (ARG) bat Djere (SER, n°4) : 4-6, 6-3, 6-3

Delbonis (ARG, n°8) bat Rune (DAN, Q) : 6-3, 6-3



Huitièmes de finale

Garin (CHI, n°1) bat Tabilo (CHI, Q) : 6-2, 6-2

Varillas (PER, Q) bat Coria (ARG, n°7) : 6-4, 7-6 (2)

Galan (COL) bat Andujar (ESP, n°3) : 6-1, 7-6 (7)

Carballes Baena (ESP) bat J.M.Cerundolo (ARG, WC) : 6-2, 6-0



Bagnis (ARG) bat Tiafoe (USA, n°5) : 7-6 (3), 7-6 (2)

Djere (SER, n°4) bat P.Sousa (POR) : 5-7, 7-5, 6-3

Delbonis (ARG, n°8) bat Martin (SLQ) : 6-0, 6-3

Rune (DAN, Q) bat Paire (FRA, n°2) : 6-2, 6-3



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Tabilo (CHI, Q) bat Kovalik (SLQ) : 6-1, 0-6, 6-4

Varillas (PER, Q) bat J.Sousa (POR) : 6-4, 6-1

Coria (ARG, n°7) bat Mager (ITA) : 4-6, 7-6 (4), 7-6 (4)



Andujar (ESP, n°3) - Bye

Galan (COL) bat Altmaier (ALL) : 7-6 (2), 3-6, 7-5

J.M.Cerundolo (ARG, WC) bat Lama (CHI, WC) : 7-5, 6-2

Carballes Baena (ESP) bat Caruso (ITA, n°6) : 6-4, 7-6



Tiafoe (USA, n°5) bat Jarry (CHI, WC) : 7-6 (7), 6-7 (7), 7-6 (7)

Bagnis (ARG) bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (4), 6-2, 6-3

P.Sousa (POR) bat L.Mayer (ARG) : 6-2, 6-4

Djere (SER, n°4) - Bye



Delbonis (ARG, n°8) bat Munar (ESP) : 6-4, 6-7 (5), 6-4

Martin (SLQ) bat F.Cerundolo (ARG) : 6-1, 6-2

Rune (DAN, Q) bat Baez (ARG, Q) : 6-3, 6-2

Paire (FRA, n°2) - Bye