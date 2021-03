ATP - Santiago : Pas de confirmation pour F.Cerundolo, ça passe pour Coria et Delbonis

Le têtes de série ont été à la fête en début de journée à Santiago. Numéro 7 dans la hiérarchie, Federico Coria a été chahuté par Gianluca Mager, l’Italien remportant la première manche. Mais, grâce à deux jeux décisifs, l’Argentin a validé son billet pour les huitièmes de finale (4-6, 7-6, 7-6 en 3h14’) pour lesquels sont adversaire sera le qualifié péruvien Juan Pablo Varillas. Ce dernier a pris le meilleur sur João Sousa (6-4, 6-1 en 1h25’). Federico Delbonis, tête de série numéro 8, a également connu quelques difficultés face à Jaume Munar. L’Espagnol a, en effet, su revenir à une manche partout avant de céder face à l’Argentin (6-4, 6-7, 6-4 en 2h53’), qui affrontera Andrej Martin pour une place en quarts de finale.

F.Cerundolo n’a pas confirmé

Le Slovaque a, en effet, mis un terme prématuré au parcours de la révélation du tournoi de Buenos Aires Francisco Cerundolo. L’Argentin, qui a profité de son parcours dans la capitale argentine pour entrer dans le tableau au Chili, s’est incliné en deux manches sèches (6-1, 6-2 en 56 minutes). Cristian Garin, tête de série numéro 1, connaît le nom de son adversaire pour son entrée en lice. Le Chilien affrontera son compatriote Alejandro Tabilo, issu des qualifications et vainqueur de Jozef Kovalik en trois manches (6-1, 0-6, 6-4 en 1h46’). A l’opposé du tableau, Benoît Paire devra en découdre avec Holger Rune. Dans un duel entre qualifiés, le Danois a pris le meilleur sur Sebastian Baez (6-3, 6-2 en 1h19’).



SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue, 330 702€)

Tenant du titre : Thiago Seyboth Wild (BRE)



Huitièmes de finale

Garin (CHI, n°1) - Tabilo (CHI, Q)

Varillas (PER, Q) - Coria (ARG, n°7)

Andujar (ESP, n°3) - Galan (COL)

Lama (CHI, WC) ou J.M.Cerundolo (ARG, WC) - Carballes Baena (ESP)



Tiafoe (USA, n°5) - Bagnis (ARG)

P.Sousa (POR) - Djere (SER, n°4)

Delbonis (ARG, n°8) - Martin (SLQ)

Rune (DAN, Q) - Paire (FRA, n°2)



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Tabilo (CHI, Q) bat Kovalik (SLQ) : 6-1, 0-6, 6-4

Varillas (PER, Q) bat J.Sousa (POR) : 6-4, 6-1

Coria (ARG, n°7) bat Mager (ITA) : 4-6, 7-6 (4), 7-6 (4)



Andujar (ESP, n°3) - Bye

Galan (COL) bat Altmaier (ALL) : 7-6 (2), 3-6, 7-5

Lama (CHI, WC) - J.M.Cerundolo (ARG, WC)

Carballes Baena (ESP) bat Caruso (ITA, n°6) : 6-4, 7-6



Tiafoe (USA, n°5) bat Jarry (CHI, WC) : 7-6 (7), 6-7 (7), 7-6 (7)

Bagnis (ARG) bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (4), 6-2, 6-3

P.Sousa (POR) bat L.Mayer (ARG) : 6-2, 6-4

Djere (SER, n°4) - Bye



Delbonis (ARG, n°8) bat Munar (ESP) : 6-4, 6-7 (5), 6-4

Martin (SLQ) bat F.Cerundolo (ARG) : 6-1, 6-2

Rune (DAN, Q) bat Baez (ARG, Q) : 6-3, 6-2

Paire (FRA, n°2) - Bye