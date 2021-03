Ca ne va pas mieux pour Paire



Benoit Paire battu d'entrée à Santiago du Chili, 6-2, 6-3 par le prometteur danois de 17 ans, Holger Rune, 410e mondial.

Depuis la reprise du circuit en août, le Français a disputé 14 matches. Il en a perdus 12. Aujourd'hui, il avait l'air totalement abattu sur le court. pic.twitter.com/WTqb7Wx2Z7



— Quentin Moynet (@QuentinMoynet) March 10, 2021

Djere s'en sort en trois sets et rejoint les quarts

SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue, 330 702€)

Huitièmes de finale

Paire (FRA, n°2) : 6-2, 6-3

1er tour

Paire (FRA, n°2)

Sorti d'entrée à l'Open d'Australie et à Buenos Aires, la semaine dernière, Benoît Paire est toujours autant dans le dur. Sept jours après avoir mordu la poussière au 1er tour en Argentine face à l'inconnu Argentin Francisco Cerundolo, 112eme mondial, et être retombé une fois de plus dans ses travers en termes d'attitude (crachats, insultes, refus de jeu),Pire encore : face au jeune Danois de 17 ans, certes promis à un très bel avenir, le barbu a encore donné l'impression de ne pas être du tout concerné par son match, ni avoir réellement envie de se battre pour éviter la correction qui s'est dessinée dès les premiers points. Sur le court de Santiago,Depuis que le tennis a repris ses droits, en août dernier, Paire n'a gagné que deux matchs sur les quatorze qu'il a disputés. Il y a en effet de quoi être abattu.Laslo Djere enchaîne. Exempt du premier tour, le Serbe, 57eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est extrait de son huitième de finale du tournoi ATP 250 de Santiago au Chili, disputé sur terre battue, après avoir battu le Portugais Pedro Sousa, 110eme joueur mondial, en trois manches (5-7, 7-5, 6-3) et 2h23 de jeu. Après avoir donc perdu le premier set,. Après un début de saison compliqué, Djere va donc disputer son deuxième quart de finale consécutif sur le circuit, avec un futur duel qui l'opposera à l'Argentin Facundo Bagnis, 118eme joueur mondial, tombeur de l'Américain Frances Tiafoe, 64eme joueur mondial et tête de série n°5, en deux manches (7-6 (3), 7-6 (2)) et 2h01 de jeu. Le Serbe essayera donc de faire mieux qu'à Buenos Aires en Argentine, où il avait perdu, au stade des quarts de finale, contre son compatriote Miomir Kecmanovic. Ça passe également pour l'Argentin Federico Delbonis, 86eme joueur mondial et tête de série n°8, qui a aisément éliminé le Slovaque Andrej Martin, 104eme joueur mondial, en deux petites manches (6-0, 6-3) et 1h12 de jeu.Avec M.MGarin (CHI, n°1) - Tabilo (CHI, Q)Varillas (PER, Q) - Coria (ARG, n°7)Andujar (ESP, n°3) - Galan (COL)J.M.Cerundolo (ARG, WC) - Carballes Baena (ESP)bat Tiafoe (USA, n°5) : 7-6 (3), 7-6 (2)bat P.Sousa (POR) : 5-7, 7-5, 6-3bat Martin (SLQ) : 6-0, 6-3bat- Byebat Kovalik (SLQ) : 6-1, 0-6, 6-4bat J.Sousa (POR) : 6-4, 6-1bat Mager (ITA) : 4-6, 7-6 (4), 7-6 (4)- Byebat Altmaier (ALL) : 7-6 (2), 3-6, 7-5bat Lama (CHI, WC) : 7-5, 6-2bat Caruso (ITA, n°6) : 6-4, 7-6bat Jarry (CHI, WC) : 7-6 (7), 6-7 (7), 7-6 (7)bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (4), 6-2, 6-3bat L.Mayer (ARG) : 6-2, 6-4- Byebat Munar (ESP) : 6-4, 6-7 (5), 6-4bat F.Cerundolo (ARG) : 6-1, 6-2bat Baez (ARG, Q) : 6-3, 6-2- Bye