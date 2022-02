ATP - Santiago : Martinez triomphe de Baez

Punto, set, partido y campeón 🏆🏆🏆🏆

SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue extérieure, 482 527€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

La consécration enfin à 24 ans ! Auréolé à plusieurs reprises en Challenger,. Dans la capitale chilienne, l'Espagnol a bataillé durant près de 3h pour venir à bout de Sebastian Baez, lui aussi toujours en quête de succès dans un tournoi ATP avant la rencontre. Un rêve qu'il n'a jamais caressé d'aussi près. A fortiori après le gain du premier set (4-6), bien aidé toutefois par les huit double fautes de la tête de série numéro 4 du tournoi. Par la suite, le 50eme joueur mondial a rectifié le tir et a fini par égaliser, surprenant l'Argentin sur sa mise en jeu à 5-4. Dans la 3eme manche, Pedro Martinez a encore mieux servi (77% de premières balles) et a une nouvelle fois piégé son adversaire sur sa mise en jeu à 5-4 pour clore les débats après 2h44 de combat âpre (4-6, 6-4, 6-4). Sebastian Baez a sauvé deux balles de match mais la troisième concédée lui aura été fatale.bat Baez (ARG, n°7) : 4-6, 6-4, 6-4bat Tabilo (CHI) : 5-7, 6-4, 6-4bat Ramos-Viñolas (ESP, n°2) : 6-4, 4-6, 6-2bat Kecmanovic (SER, n°6) : 6-1, 6-4bat Hanfmann (ALL) : 6-2, 6-2bat Monteiro (BRE) : 7-5, 3-6, 6-4bat Bagnis (ARG, n°8) : 7-5, 6-2bat Garin (CHI, n°1) : 6-3, 6-3bat Pucinelli de Almeida (BRE, Q) : 6-2, 6-0bat Munar (ESP) : 6-4, 5-7, 7-5bat Seyboth Wild (BRE, WC) : 6-1, 6-3bat Londero (ARG, Q) : 6-3 6-3bat Delbonis (ARG, n°3) : 3-6, 6-4, 6-1bat Dellien (BOL) : 6-2, 6-2bat Taberner (ESP) : 6-2, 7-6 (4)- Byebat Olivo (ARG, Q) : 6-1, 6-3bat Rune (DAN) : 6-4, 6-4bat Cecchinato (ITA) : 7-5, 6-1- Byebat Galan (COL) : 6-1, 6-3bat Kicker (ARG, LL) : 6-4, 3-6, 6-4bat Coria (ARG, n°5) : 3-6, 6-2, 6-4bat Varillas (PER) : 6-4, 6-4bat Etcheverry (ARG) : 4-6, 6-4, 7-5bat Jarry (CHI, WC) : 7-6 (9), 6-4- Byebat Zapata Miralles (ESP) : 6-3, 6-0bat Lama (CHI, Q) : 6-3, 6-4bat J.-M.Cerundolo (ARG) : 6-2, 7-5- Bye