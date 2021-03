Sale début de journée pour les têtes de série à Santiago ! Les deux premières en lice ce jeudi en quarts de finale ont mordu la poussière. A commencer par la tête de série n°3, Pablo Andujar. L'Espagnol a subi la loi du Colombien Daniel Galan Riveros, n°121 mondial, sur le score de 6-1, 7-6 en 1h35. Andujar n'a pas existé dans le premier set, où il a perdu son service à 1-0 et 4-1 sans avoir la moindre occasion de débreak. Il a poursuivi sur sa (mauvaise) lancée en se faisant breaker d'entrée de deuxième manche, mais il est parvenu à revenir à 2-2. Les deux hommes ont gardé leur mise en jeu jusqu'au tie-break, où Andujar a sauvé une balle de match à 5-6, avant de manquer une balle de set à 7-6, et finalement s'incliner 9-7. C'est donc Galan qui sera opposé à Roberto Carballes Baena, le tombeur du vainqueur du tournoi de Cordoba Juan Manuel Cerundolo, en quarts de finale. L'autre tête de série éliminée ce jeudi est la n°7, Federico Coria. L'Argentin est tombé face au Péruvien Juan Pablo Varillas, qui dispute seulement le deuxième tournoi ATP de sa carrière (après Santiago 2020), à 25 ans, et va jouer son premier quart de finale. Le 171eme mondial l'a emporté 6-4, 7-6 en 1h43. Le natif de Lima a remporté le premier set en breakant à 3-3, puis s'est retrouvé mené 5-2 dans le deuxième. Il a sauvé deux balles de set à ce moment-là, avant d'enchaîner quatre jeux de suite pour mener 6-5 et servir pour le match, mais Coria a égalisé à 6-6, avant de céder au tie-break (7-2). Pour son premier quart, le Péruvien sera opposé à Cristian Garin. Le Chilien, tête de série numéro 1 du tournoi, n'a fait qu'une bouchée (6-2, 6-2) dans le dernier huitième de finale de son compatriote Alejandro Tabilo, issu des qualifications.



SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue, 330 702€)

Tenant du titre : Thiago Seyboth Wild (BRE)



Quarts de finale

Garin (CHI, n°1) - Varillas (PER, Q)

Galan (COL) - Carballes Baena (ESP)

Bagnis (ARG) - Djere (SER, n°4)

Delbonis (ARG, n°8) - Rune (DAN, Q)



Huitièmes de finale

Garin (CHI, n°1) bat Tabilo (CHI, Q) : 6-2, 6-2

Varillas (PER, Q) bat Coria (ARG, n°7) : 6-4, 7-6 (2)

Galan (COL) bat Andujar (ESP, n°3) : 6-1, 7-6 (7)

Carballes Baena (ESP) bat J.M.Cerundolo (ARG, WC) : 6-2, 6-0



Bagnis (ARG) bat Tiafoe (USA, n°5) : 7-6 (3), 7-6 (2)

Djere (SER, n°4) bat P.Sousa (POR) : 5-7, 7-5, 6-3

Delbonis (ARG, n°8) bat Martin (SLQ) : 6-0, 6-3

Rune (DAN, Q) bat Paire (FRA, n°2) : 6-2, 6-3



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Tabilo (CHI, Q) bat Kovalik (SLQ) : 6-1, 0-6, 6-4

Varillas (PER, Q) bat J.Sousa (POR) : 6-4, 6-1

Coria (ARG, n°7) bat Mager (ITA) : 4-6, 7-6 (4), 7-6 (4)



Andujar (ESP, n°3) - Bye

Galan (COL) bat Altmaier (ALL) : 7-6 (2), 3-6, 7-5

J.M.Cerundolo (ARG, WC) bat Lama (CHI, WC) : 7-5, 6-2

Carballes Baena (ESP) bat Caruso (ITA, n°6) : 6-4, 7-6



Tiafoe (USA, n°5) bat Jarry (CHI, WC) : 7-6 (7), 6-7 (7), 7-6 (7)

Bagnis (ARG) bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (4), 6-2, 6-3

P.Sousa (POR) bat L.Mayer (ARG) : 6-2, 6-4

Djere (SER, n°4) - Bye



Delbonis (ARG, n°8) bat Munar (ESP) : 6-4, 6-7 (5), 6-4

Martin (SLQ) bat F.Cerundolo (ARG) : 6-1, 6-2

Rune (DAN, Q) bat Baez (ARG, Q) : 6-3, 6-2

Paire (FRA, n°2) - Bye