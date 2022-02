Miomir Kecmanovic expéditif, Cristian Garin à la trappe. Tête de série numéro 1 du tournoi de Santiago, le Chilien s'est fait surprendre jeudi en quarts de finale par son compatriote Alejandro Tabilo, 113eme au classement. Ce dernier, un ton au-dessus sur cette partie, a surclassé le 27eme au classement, nettement dominé dans les deux sets (6-3, 6-3). Kecmanovic, qui s'attendait naturellement à retrouver Garin en quarts de finale, se frottera donc finalement à Tabilo. Contrairement au favori du tournoi et héros des supporters locaux, le Serbe, lui aussi tête de série, a en effet tenu parfaitement son rang face au jeune Brésilien Matheus Pucinelli de Almeida, 264eme au classement ATP. Issu des qualifications, le joueur de 20 ans n'a pas pesé lourd face au quart de finaliste du tournoi de Rio la semaine dernière.

Deuxième demie pour Martinez

Après Kitzbühel 2021, Santiago 2022 ! A 24 ans, Pedro Martinez (72eme) va disputer la deuxième demi-finale de sa carrière, du côté du Chili. Opposé à son compatriote Jaume Munar en quarts, la tête de série n°4 s'est imposée 6-4, 5-7, 7-5 après un combat de 3h30. Munar a remporté la première manche sur sa troisième balle de set, grâce à un break à 2-2. Il pensait ensuite avoir fait le plus dur en breakant à 4-4 dans le deuxième set, ce qui lui a permis de servir pour le match, mais il a perdu ses moyens et a perdu trois jeux de suite. Il a donc fallu disputer un troisième set, où il a breaké d'entrée, puis a vu Munar revenir à 3-3, et il a finalement signé le break décisif à 5-5, a sauvé une balle de 6-6 et s'est imposé sur sa première balle de match. Prochain adversaire : l'Allemand Yannick Hanfmann.



Avec A.S



SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue extérieure, 482 527€)

Tenant du titre : Cristian Garin (CHI)



Quarts de finale

Tabilo (CHI) - Kecmanovic (SER, n°6)

Martinez (ESP, n°4) - Hanfmann (ALL)

Baez (ARG, n°7) - Monteiro (BRE)

Bagnis (ARG, n°8) - Ramos-Vinolas (ESP, n°2)



Huitièmes de finale

Tabilo (CHI) bat Garin (CHI, n°1) : 6-3, 6-3

Kecmanovic (SER, n°6) bat Pucinelli de Almeida (BRE, Q) : 6-2, 6-0

Martinez (ESP, n°4) bat Munar (ESP) : 6-4, 5-7, 7-5

Hanfmann (ALL) bat Seyboth Wild (BRE, WC) : 6-1, 6-3



Baez (ARG, n°7) bat Londero (ARG, Q) : 6-3 6-3

Monteiro (BRE) bat Delbonis (ARG, n°3) : 3-6, 6-4, 6-1

Bagnis (ARG, n°8) bat Dellien (BOL) : 6-2, 6-2

Ramos-Vinolas (ESP, n°2) bat Taberner (ESP) : 6-2, 7-6 (4)



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Tabilo (CHI) bat Olivo (ARG, Q) : 6-1, 6-3

Pucinelli de Almeida (BRE, Q) bat Rune (DAN) : 6-4, 6-4

Kecmanovic (SER, n°6) bat Cecchinato (ITA) : 7-5, 6-1



Martinez (ESP, n°4) - Bye

Munar (ESP) bat Galan (COL) : 6-1, 6-3

Seyboth Wild (BRE, WC) bat Kicker (ARG, LL) : 6-4, 3-6, 6-4

Hanfmann (ALL bat Coria (ARG, n°5) : 3-6, 6-2, 6-4



Baez (ARG, n°7) bat Varillas (PER) : 6-4, 6-4

Londero (ARG, Q) bat Etcheverry (ARG) : 4-6, 6-4, 7-5

Monteiro (BRE) bat Jarry (CHI, WC) : 7-6 (9), 6-4

Delbonis (ARG, n°3) - Bye



Bagnis (ARG, n°8) bat Zapata Miralles (ESP) : 6-3, 6-0

Dellien (BOL) bat Lama (CHI, Q) : 6-3, 6-4

Taberner (ESP) bat JM.Cerundolo (ARG) : 6-2, 7-5

Ramos-Vinolas (ESP, n°2) - Bye