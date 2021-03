ATP - Santiago : Djere s'en sort en trois sets et rejoint les quarts

Laslo Djere enchaîne. Exempt du premier tour, le Serbe, 57eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est extrait de son huitième de finale du tournoi ATP 250 de Santiago au Chili, disputé sur terre battue, après avoir battu le Portugais Pedro Sousa, 110eme joueur mondial, en trois manches (5-7, 7-5, 6-3) et 2h23 de jeu. Après avoir donc perdu le premier set, Laslo Djere a fini par retourner la situation, à la faveur de trois breaks sur les deux dernières manches et non sans avoir également sauvé deux balle de match lors du deuxième set. Après un début de saison compliqué, Djere va donc disputer son deuxième quart de finale consécutif sur le circuit, avec un futur duel qui l'opposera au vainqueur de la rencontre entre l'Américain Frances Tiafoe, 64eme joueur mondial et tête de série n°5, et l'Argentin Facundo Bagnis, 118eme joueur mondial. Le Serbe essayera donc de faire mieux qu'à Buenos Aires en Argentine, où il avait perdu, au stade des quarts de finale, contre son compatriote Miomir Kecmanovic.



SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue, 330 702€)

Tenant du titre : Thiago Seyboth Wild (BRE)



Huitièmes de finale

Garin (CHI, n°1) - Tabilo (CHI, Q)

Varillas (PER, Q) - Coria (ARG, n°7)

Andujar (ESP, n°3) - Galan (COL)

J.M.Cerundolo (ARG, WC) - Carballes Baena (ESP)



Tiafoe (USA, n°5) - Bagnis (ARG)

Djere (SER, n°4) bat P.Sousa (POR) : 5-7, 7-5, 6-3

Delbonis (ARG, n°8) - Martin (SLQ)

Rune (DAN, Q) - Paire (FRA, n°2)



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Tabilo (CHI, Q) bat Kovalik (SLQ) : 6-1, 0-6, 6-4

Varillas (PER, Q) bat J.Sousa (POR) : 6-4, 6-1

Coria (ARG, n°7) bat Mager (ITA) : 4-6, 7-6 (4), 7-6 (4)



Andujar (ESP, n°3) - Bye

Galan (COL) bat Altmaier (ALL) : 7-6 (2), 3-6, 7-5

J.M.Cerundolo (ARG, WC) bat Lama (CHI, WC) : 7-5, 6-2

Carballes Baena (ESP) bat Caruso (ITA, n°6) : 6-4, 7-6



Tiafoe (USA, n°5) bat Jarry (CHI, WC) : 7-6 (7), 6-7 (7), 7-6 (7)

Bagnis (ARG) bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (4), 6-2, 6-3

P.Sousa (POR) bat L.Mayer (ARG) : 6-2, 6-4

Djere (SER, n°4) - Bye



Delbonis (ARG, n°8) bat Munar (ESP) : 6-4, 6-7 (5), 6-4

Martin (SLQ) bat F.Cerundolo (ARG) : 6-1, 6-2

Rune (DAN, Q) bat Baez (ARG, Q) : 6-3, 6-2

Paire (FRA, n°2) - Bye