ATP - Santiago : Deuxième demie pour Martinez

Après Kitzbühel 2021, Santiago 2022 ! A 24 ans, Pedro Martinez (72eme) va disputer la deuxième demi-finale de sa carrière, du côté du Chili. Opposé à son compatriote Jaume Munar en quarts, la tête de série n°4 s'est imposée 6-4, 5-7, 7-5 après un combat de 3h30. Munar a remporté la première manche sur sa troisième balle de set, grâce à un break à 2-2. Il pensait ensuite avoir fait le plus dur en breakant à 4-4 dans le deuxième set, ce qui lui a permis de servir pour le match, mais il a perdu ses moyens et a perdu trois jeux de suite. Il a donc fallu disputer un troisième set, où il a breaké d'entrée, puis a vu Munar revenir à 3-3, et il a finalement signé le break décisif à 5-5, a sauvé une balle de 6-6 et s'est imposé sur sa première balle de match. Prochain adversaire : l'Allemand Yannick Hanfmann.



SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue extérieure, 482 527€)

Tenant du titre : Cristian Garin (CHI)



Huitièmes de finale

Garin (CHI, n°1) - Tabilo (CHI)

Pucinelli de Almeida (BRE, Q) - Kecmanovic (SER, n°6)

Martinez (ESP, n°4) bat Munar (ESP) : 6-4, 5-7, 7-5

Hanfmann (ALL) bat Seyboth Wild (BRE, WC) : 6-1, 6-3



Baez (ARG, n°7) bat Londero (ARG, Q) : 6-3 6-3

Monteiro (BRE) bat Delbonis (ARG, n°3) : 3-6, 6-4, 6-1

Bagnis (ARG, n°8) bat Dellien (BOL) : 6-2, 6-2

Ramos-Vinolas (ESP, n°2) bat Taberner (ESP) : 6-2, 7-6 (4)



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Tabilo (CHI) bat Olivo (ARG, Q) : 6-1, 6-3

Pucinelli de Almeida (BRE, Q) bat Rune (DAN) : 6-4, 6-4

Kecmanovic (SER, n°6) bat Cecchinato (ITA) : 7-5, 6-1



Martinez (ESP, n°4) - Bye

Munar (ESP) bat Galan (COL) : 6-1, 6-3

Seyboth Wild (BRE, WC) bat Kicker (ARG, LL) : 6-4, 3-6, 6-4

Hanfmann (ALL bat Coria (ARG, n°5) : 3-6, 6-2, 6-4



Baez (ARG, n°7) bat Varillas (PER) : 6-4, 6-4

Londero (ARG, Q) bat Etcheverry (ARG) : 4-6, 6-4, 7-5

Monteiro (BRE) bat Jarry (CHI, WC) : 7-6 (9), 6-4

Delbonis (ARG, n°3) - Bye



Bagnis (ARG, n°8) bat Zapata Miralles (ESP) : 6-3, 6-0

Dellien (BOL) bat Lama (CHI, Q) : 6-3, 6-4

Taberner (ESP) bat JM.Cerundolo (ARG) : 6-2, 7-5

Ramos-Vinolas (ESP, n°2) - Bye