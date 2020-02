Premier quart de finale depuis sept mois pour Federico Delbonis ! L'Argentin de 29 ans, 85eme mondial, a fait respecter son statut de tête de série n°7, en passant un tour supplémentaire au tournoi sur terre battue de Santiago du Chili. Il a dominé l'Italien Salvatore Caruso (100eme) sur le score de 7-6, 6-3 en 1h46. Breaké d'entrée de match, Delbonis a immédiatement réagi en revenant à 2-2, puis a breaké à 5-5, avant de perdre son avantage. Tout s'est finalement joué au tie-break, où l'Argentin a déroulé (7-1). La deuxième set a été plus rapide, avec un break de Delbonis à 2-1, qui a conclu à 5-3, malgré quatre balles de débreak en faveur de l'Italien. Prochain adversaire : le Chilien Tabilo ou le Norvégien Ruud.

Olivo revient de loin

Dans le haut du tableau, Renzo Olivo, issu des qualifications, a quant à lui signé une grosse performance en éliminant la tête de série n°4, Pablo Cuevas, après un combat de 3h25 : 5-7, 7-6, 7-6 ! Cuevas, a remporté une première manche marquée par cinq breaks, sur sa quatrième balle de set. Il a ensuite mené 4-2 puis 5-3 dans la deuxième, mais Olivo a réussi un débreak capital à 5-4, avant de s'imposer au jeu décisif (7-5). Il a également fallu disputer un tie-break dans la dernière manche (après un break de chaque côté durant le set), et Olivo a été le premier à se créer une balle de match à 6-5, puis Cuevas en a eu deux à 7-6 et 8-7, mais c'est finalement l'Argentin qui l'a emporté après avoir gagné les trois derniers points ! Voilà donc le 297eme joueur mondial en quarts de finale, et il affrontera le Bolivien Hugo Dellien, tombeur de l'invité chilien Marcelo Barrios Vera sur le score de 6-3, 7-6 en 1h50. Dellien a breaké dans chaque début de set (4-1 dans le premier, 3-1 dans le deuxième), avant de voir son adversaire égaliser. Puis il a re-breaké à 4-3 pour empocher la première manche, alors qu'il a dû sauver deux balles de set dans le deuxième à 5-4, avant de l'emporter au tie-break (7-2).



SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue extérieure, 556 843€)

Première édition



Huitièmes de finale

Garin (CHI, n°1) - Davidovich Fokina (ESP)

Seyboth Wild (BRE, WC) - Londero (ARG, n°5)

Olivo (ARG, Q) bat Cuevas (URU, n°4) : 5-7, 7-6 (5), 7-6 (8)

Dellien (BOL, n°6) bat Barrios Vera (CHI, WC) : 6-3, 7-6 (2)



Monteiro (BRE, n°8) - Carballes Baena (ESP)

Varillas (PER, LL) - Ramos-Viñolas (ESP, n°3)

Delbonis (ARG, n°7) bat Caruso (ITA) : 7-6 (1), 6-3

Tabilo (CHI, WC) - Ruud (NOR, n°2)





1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) bat Martin (SLQ) : 2-6, 7-6 (5), 6-3

Seyboth Wild (BRE, WC) bat Bagnis (ARG) : 6-1, 3-6, 6-1

Londero (ARG, n°5) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-2



Cuevas (URU, n°4) - Bye

Olivo (ARG, Q) bat P.Sousa (POR) : 4-6, 6-3, 6-4

Barrios Vera (CHI, WC) bat Taberner (ESP, Q) : 4-6, 6-4, 6-2

Dellien (BOL, n°6) bat Cecchinato (ITA) : 6-3, 1-6, 6-3



Monteiro (BRE, n°8) bat Mayer (ARG) : 6-7 (0), 6-3, 6-4

Carballes Baena (ESP) bat Munar (ESP) : 6-4, 4-6, 6-4

Varillas (PER, LL) bat Horansky (SLQ, Q) : 6-4, 6-2

Ramos-Viñolas (ESP, n°3) - Bye



Delbonis (ARG, n°7) bat Klizan (SLQ, Q) : 6-1, 7-6 (5)

Caruso (ITA) bat Kovalik (SLQ) : 6-2, 6-3

Tabilo (CHI, WC) bat Lorenzi (ITA) : 6-3, 6-4

Ruud (NOR, n°2) - Bye