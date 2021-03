ATP - Santiago : Caruso déjà dehors

Après Cordoba et Buenos Aires, en Argentine, la tournée sud-américaine sur terre battue se poursuit cette semaine du côté de Santiago, au Chili, et une première tête de série est tombée, en la personne de Salvatore Caruso. L'Italien, 79eme mondial et tête de série n°6, a subi la loi de l'Espagnol Roberto Carballes Baena : 6-4, 7-6 en 1h55. Le 97eme mondial a rapidement mené 3-0 dans ce match, et l'Italien a réussi à effacer l'un de ses breaks de retard, mais pas deux. La deuxième manche a été plus riche en suspense, avec quatre breaks de suite entre 2-1 et 3-3, et c'est finalement "RCB" qui s'est imposé 7-5 au tie-break sur sa première balle de match.



SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue, 330 702€)

Tenant du titre : Thiago Seyboth Wild (BRE)



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Kovalik (SLQ) - Tabilo (CHI, Q)

J.Sousa (POR) - Varillas (PER, Q)

Mager (ITA) - Coria (ARG, n°7)



Andujar (ESP, n°3) - Bye

Galan (COL) bat Altmaier (ALL) : 7-6 (2), 3-6, 7-5

Lama (CHI, WC) - J.M.Cerundolo (ARG, WC)

Carballes Baena (ESP) bat Caruso (ITA, n°6) : 6-4, 7-6



Tiafoe (USA, n°5) - Jarry (CHI, WC)

Bagnis (ARG) bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (4), 6-2, 6-3

P.Sousa (POR) bat L.Mayer (ARG) : 6-2, 6-4

Djere (SER, n°4) - Bye



Delbonis (ARG, n°8) - Munar (ESP)

F.Cerundolo (ARG) - Martin (SLQ)

Rune (DAN, Q) - Baez (ARG, Q)

Paire (FRA, n°2) - Bye