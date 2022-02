ATP - Santiago : Ça passe pour Ramos-Viñolas, Tabilo, Martinez et Baez également dans le dernier carré

Devant son public, Alejandro Tabilo a répondu présent. Opposé à Miomir Kecmanovic, tête de série numéro 6, le Chilien s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP de Santiago. Le 113eme mondial a démarré le match avec le mors aux dents, remportant les cinq premiers jeux pour prendre un clair ascendant sur le Serbe. Ce dernier, après avoir sauvé l’honneur sur son service, a concédé le premier set. Après avoir su répondre au break pris par Alejandro Tabilo dès l’entame de la deuxième manche, Miomir Kecmanovic a une nouvelle fois perdu son service dans le septième jeu et sur un jeu blanc. Solide, Alejandro Tabilo a conclu à sa première balle de match (6-1, 6-4 en 1h25’). Pour une place en finale, le Chilien affrontera Pedro Martinez. L’Espagnol est venu à bout de Yannick Hanfmann en deux manches sèches. Menant très vite quatre jeux à rien, le 72eme mondial a mis la tête de son adversaire sous l’eau avant d’aller chercher le set. L’Allemand n’a pas été en mesure de répondre face aux deux breaks pris par Pedro Martinez dans la deuxième manche. L’Espagnol, après avoir sauvé trois balles de débreak, a mis un terme aux débats à sa première occasion (6-2, 6-2 en 1h22’).

Ramos-Viñolas tient son rang

Deuxième dans la hiérarchie, Albert Ramos-Viñolas ne manquera pas le dernier carré à Santiago. L’Espagnol a, en effet, pris le meilleur sur Facundo Bagnis, tête de série numéro 8. L’entame de match a été accrochée mais l’Argentin a su prendre l’avantage pour mener cinq jeux à deux. Toutefois, le 74eme mondial ne s’est jamais mis en position de conclure le premier set. En effet, Albert Ramos-Viñolas a inversé la tendance, remportant cinq jeux de suite pour prendre l’ascendant. Après un échange de breaks précoce, l’Espagnol a tapé du poing sur la table. Empochant les quatre derniers jeux de la rencontre, le 31eme mondial a mis un terme au suspense (7-5, 6-2 en 1h54’) afin de rejoindre Sebastian Baez dans le dernier carré. L’Argentin, tête de série numéro 7, a écarté Thiago Monteiro. Si les deux joueurs ont tenu leur service en début de match, une série de trois breaks de suite a permis au 78eme mondial de passer devant. Toutefois, une seule balle de break aura été suffisante pour le Brésilien a fin de revenir à une manche partout. Indécise de bout en bout, le dernier set a fini par tourner en faveur de Sebastian Baez (7-5, 3-6, 6-4 en 2h43’).



SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue extérieure, 482 527€)

Tenant du titre : Cristian Garin (CHI)



Demi-finales

Tabilo (CHI) - Martinez (ESP, n°4)

Baez (ARG, n°7) - Ramos-Viñolas (ESP, n°2)



Quarts de finale

Tabilo (CHI) bat Kecmanovic (SER, n°6) : 6-1, 6-4

Martinez (ESP, n°4) bat Hanfmann (ALL) : 6-2, 6-2

Baez (ARG, n°7) bat Monteiro (BRE) : 7-5, 3-6, 6-4

Ramos-Viñolas (ESP, n°2) bat Bagnis (ARG, n°8) : 7-5, 6-2



Huitièmes de finale

Tabilo (CHI) bat Garin (CHI, n°1) : 6-3, 6-3

Kecmanovic (SER, n°6) bat Pucinelli de Almeida (BRE, Q) : 6-2, 6-0

Martinez (ESP, n°4) bat Munar (ESP) : 6-4, 5-7, 7-5

Hanfmann (ALL) bat Seyboth Wild (BRE, WC) : 6-1, 6-3



Baez (ARG, n°7) bat Londero (ARG, Q) : 6-3 6-3

Monteiro (BRE) bat Delbonis (ARG, n°3) : 3-6, 6-4, 6-1

Bagnis (ARG, n°8) bat Dellien (BOL) : 6-2, 6-2

Ramos-Viñolas (ESP, n°2) bat Taberner (ESP) : 6-2, 7-6 (4)



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Tabilo (CHI) bat Olivo (ARG, Q) : 6-1, 6-3

Pucinelli de Almeida (BRE, Q) bat Rune (DAN) : 6-4, 6-4

Kecmanovic (SER, n°6) bat Cecchinato (ITA) : 7-5, 6-1



Martinez (ESP, n°4) - Bye

Munar (ESP) bat Galan (COL) : 6-1, 6-3

Seyboth Wild (BRE, WC) bat Kicker (ARG, LL) : 6-4, 3-6, 6-4

Hanfmann (ALL bat Coria (ARG, n°5) : 3-6, 6-2, 6-4



Baez (ARG, n°7) bat Varillas (PER) : 6-4, 6-4

Londero (ARG, Q) bat Etcheverry (ARG) : 4-6, 6-4, 7-5

Monteiro (BRE) bat Jarry (CHI, WC) : 7-6 (9), 6-4

Delbonis (ARG, n°3) - Bye



Bagnis (ARG, n°8) bat Zapata Miralles (ESP) : 6-3, 6-0

Dellien (BOL) bat Lama (CHI, Q) : 6-3, 6-4

Taberner (ESP) bat J.-M.Cerundolo (ARG) : 6-2, 7-5

Ramos-Viñolas (ESP, n°2). - Bye