ATP - San Diego : Sonego tient son rang

La transition Metz - San Diego a été plus facile pour Lorenzo Sonego que pour Nicoloz Basilashvili. L'Italien avait été éliminé en huitièmes de finale en Lorraine et le Géorgien en quarts, et c'est Sonego, tête de série n°9 en Californie, qui s'est imposé 6-3, 6-4 en 1h20 en ouverture du programme ce mardi. Auteur de 12 aces, il a sauvé les deux balles de break que s'est procuré son adversaire et lui a pris son service à 4-3 dans le premier set et 0-0 dans le deuxième. L'Italien affrontera un Américain pour une place en quarts : Sebastian Korda, tombeur de Tommy Paul en trois sets.



SAN DIEGO (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 564 627€)

Première édition



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Nakashima (USA, WC) bat Fognini (ITA) : 6-7 (5), 6-1, 7-5

Harris (AFS) - Eubanks (USA, Q)

Gaio (POR, Q) - Schwartzman (ARG, n°6)



Shapovalov (CAN, n°4) - Bye

Fritz (USA) bat Caruso (ITA, Q) : 6-4, 7-6 (2)

Koepfer (ALL) - Norrie (GBR)

Kwon (CdS) - Evans (GBR, n°8)



Hurkacz (POL, n°5) - Bolt (AUS, Q)

Karatsev (RUS) bat Delbonis (ARG) : 6-1, 7-5

Fucsovics (HUN) - Dimitrov (BUL)

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°9) bat Basilashvili (GEO) : 6-3, 6-4

Korda (USA) bat Paul (USA) : 6-3, 5-7, 6-1

Nishikori (JAP, WC) - Murray (GBR, WC)

Ruud (NOR, n°2) - Bye