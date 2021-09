Rublev expéditif, Schwartzman dans la douleur

Les débuts dans le tournoi d'Andrey Rublev, exempté de premier tour, contre Brandon Nakashima, tombeur au premier tour de Fabio Fognini, avaient tout du match piège pour le Russe. Il n'en a rien été. Le Russe vainqueur de Diego Schwartzman dans la douleur le week-end dernier à l'occasion de la Laver Cup a passé à la moulinette (6-2, 6-1) en à peine plus d'une heure de jeu (1h03) le jeune joueur américain et révélation de l'été avec notamment deux finales (perdues) à Los Cabos puis à Atlanta. Jamais inquiété mercredi par le 83eme au classement, le numéro 5 mondial a déroulé. Rublev, tête de série numéro 1 du tournoi, retrouvera Schwartzman en quarts de finale. Contrairement à son futur adversaire, l'Argentin n'a pas eu la vie facile face au Sud-Africain Lloyd Harris. Le surprenant quart de finaliste de l'US Open propulsé en 32eme position au classement après sa superbe quinzaine new yorkaise a même mené un set à rien face au 15eme mondial, avant que Schwartzman, tête de série numéro 6 du tournoi, ne réagisse et ne laisse plus que des miettes à son adversaire (4-6, 6-3, 6-2, 2h01 de jeu).

Hurkacz sur sa lancée

On n'arrête plus Hubert Hurkacz. Vainqueur dimanche dernier à Metz de son quatrième titre sur le circuit ATP, le jeune Polonais de 24 ans, qui peut toujours se vanter de n'avoir encore jamais perdu en finale (quatre finales, quatre victoires) a enchaîné sur sa lancée de sa semaine de rêve en Moselle en négociant parfaitement son entrée dans le tournoi de San Diego ce mercredi. Opposé à l'Australien Alex Bolt, 144eme au classement et passé par les qualifications pour pouvoir intégrer le tableau principal, le 12eme mondial (à un rang de son meilleur classement, en juillet dernier) a uniquement tremblé dans la première manche, qu'il a fini par enlever au jeu décisif (7-2) sur sa troisième balle de set. Libéré, le vainqueur du Masters 1000 de Miami en avril dernier et demi-finaliste trois mois plus tard à Wimbledon n'a plus connu aucune difficulté ensuite, Bolt, mené 5-0 avant de sauver l'honneur, passant même tout près d'un cinglant 6-0. Cinquième match gagné de suite pour Hurkacz, qui affrontera pour une place en quarts de finale le Russe Aslan Karatsev.

Evans rejoint Norrie

Il y aura au moins un Britannique en quarts de finale du tournoi de San Diego. Dan Evans a en effet rejoint Cameron Norrie en huitième, après sa victoire 7-6, 7-5 en 2h18 sur Kevin Anderson, lucky-loser suite au forfait du Sud-Coréen Kwon, qui a remporté le tournoi de Nur-Sultan au Kazakhstan dimanche dernier. Malgré les 13 aces de l'ancien finaliste de l'US Open et de Wimbledon, Evans est parvenu à se montrer assez solide pour résister, notamment dans le tie-break où il a sauvé trois balles de set, avant de l'emporter 13-11 sur sa quatrième balle de set ! Et alors qu'on filait vers un autre tie-break dans le deuxième set, Evans, qui a sauvé les quatre balles de break que s'est procuré Anderson lors de ce match, a réussi le break décisif à 6-5 pour remporter ce match et s'offrir une revanche contre Norrie, qui l'a éliminé lors du dernier Open d'Australie.



SAN DIEGO (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 564 627€)

Première édition



Huitièmes de finale

Rublev (RUS, n°1) bat Nakashima (USA, WC) : 6-2, 6-1

Schwartzman (ARG, n°6) bat Harris (AFS) : 4-6, 6-3, 6-2

Shapovalov (CAN, n°4) - Fritz (USA)

Norrie (GBR) - Evans (GBR, n°8)



Hurkacz (POL, n°5) - Karatsev (RUS)

Dimitrov (BUL) - Auger-Aliassime (CAN, n°3)

Sonego (ITA, n°9) - Korda (USA)

Murray (GBR, WC) - Ruud (NOR, n°2)



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Nakashima (USA, WC) bat Fognini (ITA) : 6-7 (5), 6-1, 7-5

Harris (AFS) bat Eubanks (USA, Q) : 3-6, 6-1, 6-4

Schwartzman (ARG, n°6) bat Gaio (ITA, Q) : 6-2, 6-3



Shapovalov (CAN, n°4) - Bye

Fritz (USA) bat Caruso (ITA, Q) : 6-4, 7-6 (2)

Norrie (GBR) bat Koepfer (ALL) : 6-2, 7-5

Evans (GBR, n°8) bat Anderson (AFS, LL) : 7-6 (11), 7-5



Hurkacz (POL, n°5) bat Bolt (AUS, Q) : 7-6 (2), 6-1

Karatsev (RUS) bat Delbonis (ARG) : 6-1, 7-5

Dimitrov (BUL) bat Fucsovics (HUN) : 6-3, 1-6, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°9) bat Basilashvili (GEO) : 6-3, 6-4

Korda (USA) bat Paul (USA) : 6-3, 5-7, 6-1

Murray (GBR, WC) bat Kudla (USA, LL) : 6-3, 6-2

Ruud (NOR, n°2) - Bye