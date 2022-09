ATP - San Diego : Première quart pour Lestienne !

Et maintenant, Evans !

Constant Lestienne a bien fait d'effectuer le déplacement du côté de San Diego ! Le n°76 mondial, qui a grimpé au classement tout au long de cette saison grâce à ses très bons résultats sur le circuit Challenger, a remporté mardi sa première victoire dans le tableau principal d'un tournoi ATP depuis quatre ans, et ce jeudi, il s'est qualifié pour son premier quart de finale !Auteur de 8 aces et 62% de premières balles, le natif d'Amiens n'a perdu qu'une fois son service lors de ce match. Il est parfaitement entré dans sa rencontre en menant 4-0, puis a conclu à 5-1 sur sa troisième balle de set. Le début de deuxième manche s'est déroulé de la même façon, avec un break pour mener 3-0, mais le Chilien s'est enfin réveillé et a débreaké sur sa première occasion du set pour revenir à 3-3. Lestienne a dû sauver une nouvelle balle de break à 3-3, et finalement c'est lui qui a pris le service de son adversaire à 4-3 et à conclu sur un jeu blanc. Le voilà virtuellement 67eme mondial !Mais le Français aura fort à faire s'il veut rallier le dernier carré, car il affrontera la tête de série n°1 et 25eme mondial, Dan Evans, qui a dominé Taro Daniel en deux sets (6-4, 6-4), avec un break décisif à 3-3 dans le premier set et à 4-4 dans le deuxième, sur sa première occasion. Qualification également de la tête de série n°2, l'Américain Jenson Brooksby, qui a bataillé pendant trois sets pour se défaire de son compatriote Mackenzie McDonald : 6-4, 3-6, 6-2., grâce notamment à 12 aces et sans avoir de balles de break à défendre.