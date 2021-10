ATP - San Diego : Norrie - Ruud en finale

La finale du tout premier tournoi de San Diego n'opposera pas les deux premières têtes de série. Si Casper Ruud, n°2, a tenu son rang, ce n'est pas le cas d'Andrey Rublev, n°1, qui est tombé en demi-finale. Le Russe, 5eme joueur mondial, a été éliminé en trois sets face à Cameron Norrie, 28eme : 3-6, 6-3, 6-4 en 1h58. Le Britannique de 26 ans dispute la plus belle saison de sa carrière et affronter un joueur du Top 5 mondial ne l'a pas intimidé, même s'il a eu du mal à entrer dans la partie. Breaké à 2-1 dans le premier set, il n'a pas eu d'occasion de recoller au score (la faute notamment aux 5 aces du Russe, sur ses 13 au total de la rencontre) et a donc cédé cette première manche. Mais dans la deuxième, c'est lui qui a pris le service adverse à 2-1 sur sa toute première balle de break du match, après en avoir sauvé trois dans le jeu précédent. Norrie a eu deux balles de set à 5-2 sur le service de Rublev et les a manquées, mais pas celle à 5-3 qu'il a eue sur sa mise en jeu. Les deux joueurs se sont donc départagés via un troisième set, et le Britannique s'est montré on ne peut plus efficace en breakant sur sa seule opportunité de la manche, à 1-1. Il n'a ensuite pas été mis en danger sur son service, et il va donc bel et bien disputer sa cinquième finale de la saison, après avoir gagné à Los Cabos et perdu à Estoril, à Lyon et au Queen's.

Ruud s'est arraché

Ce sera face à Casper Ruud qui, lui, a fait respecter la hiérarchie. Le n°10 mondial a battu le n°29, Grigor Dimitrov, sur le score de 6-4, 4-6, 6-4 en 2h29. Cette toute première confrontation entre les deux joueurs fut riche en breaks : cinq pour le Bulgare et six pour le Norvégien. Dimitrov a mené 2-0 d'entrée de match mais a ensuite lâché deux fois son service (à 2-0 et à 4-4), et donc le set. Le scénario a été l'inverse dans le deuxième, où c'est Ruud qui a breaké d'entrée avant de perdre sa mise en jeu à 1-2 et 4-5. Dans le troisième set, les deux joueurs ne sont pas parvenus à remporter leur service sur les quatre premiers jeux (4-4), et Ruud a fini par réussir le break décisif lors du fameux cinquième jeu pour l'emporter. Ce fut laborieux, mais le joueur de 22 ans va disputer lui aussi sa cinquième finale de la saison. Au contraire de Norrie, il les a toutes remportées, sur la terre battue de Genève, Bastad, Gstaad et Kitzbühel. Ruud et Norrie ne se sont encore jamais affrontés.



SAN DIEGO (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 564 627€)

Première édition



Finale

Norrie (GBR) - Ruud (NOR, n°2)



Demi-finales

Norrie (GBR) bat Rublev (RUS, n°1) : 3-6, 6-3, 6-4

Ruud (NOR, n°2) bat Dimitrov (BUL) : 6-4, 4-6, 6-4



Quarts de finale

Rublev (RUS, n°1) bat Schwartzman (ARG, n°6) : 6-1, 7-5

Norrie (GBR) bat Shapovalov (CAN, n°4) : 6-3, 6-1

Dimitrov (BUL) bat Karatsev (RUS) : 6-1, 1-6, 6-2

Ruud (NOR, n°2) bat Sonego (ITA, n°9) : 6-1, 6-4



Huitièmes de finale

Rublev (RUS, n°1) bat Nakashima (USA, WC) : 6-2, 6-1

Schwartzman (ARG, n°6) bat Harris (AFS) : 4-6, 6-3, 6-2

Shapovalov (CAN, n°4) bat Fritz (USA) : 7-6 (7), 6-2

Norrie (GBR) bat Evans (GBR, n°8) : 7-6 (3), 6-3



Karatsev (RUS) bat Hurkacz (POL, n°5) : 5-7, 6-4, 6-2

Dimitrov (BUL) - Homgren (DAN, LL) : 6-1, 6-1

Sonego (ITA, n°9) bat Korda (USA) : 6-4, 6-3

Ruud (NOR, n°2) bat Murray (GBR, WC) : 7-5, 6-4



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Nakashima (USA, WC) bat Fognini (ITA) : 6-7 (5), 6-1, 7-5

Harris (AFS) bat Eubanks (USA, Q) : 3-6, 6-1, 6-4

Schwartzman (ARG, n°6) bat Gaio (ITA, Q) : 6-2, 6-3



Shapovalov (CAN, n°4) - Bye

Fritz (USA) bat Caruso (ITA, Q) : 6-4, 7-6 (2)

Norrie (GBR) bat Koepfer (ALL) : 6-2, 7-5

Evans (GBR, n°8) bat Anderson (AFS, LL) : 7-6 (11), 7-5



Hurkacz (POL, n°5) bat Bolt (AUS, Q) : 7-6 (2), 6-1

Karatsev (RUS) bat Delbonis (ARG) : 6-1, 7-5

Dimitrov (BUL) bat Fucsovics (HUN) : 6-3, 1-6, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°9) bat Basilashvili (GEO) : 6-3, 6-4

Korda (USA) bat Paul (USA) : 6-3, 5-7, 6-1

Murray (GBR, WC) bat Kudla (USA, LL) : 6-3, 6-2

Ruud (NOR, n°2) - Bye