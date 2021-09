ATP - San Diego : Le duel 100% britannique pour Norrie face à Evans

Dan Evans n’est pas parvenu à faire respecter la hiérarchie. Dans un duel 100% britannique, la tête de série numéro 8 du tournoi ATP de San Diego s’est inclinée en deux manches face à son compatriote Cameron Norrie. Le 22eme mondial, après avoir fait le break d’entrée, a pourtant eu deux balles de première manche sans les convertir. Dans la foulée, le 28eme au classement ATP a recollé pour emmener son adversaire au jeu décisif. Un tiebreak rondement mené, avec un point pris sur le service de Dan Evans qui a permis à Cameron Norrie de faire la course en tête. L’entame de deuxième manche a été équilibrée mais le 28eme mondial a su saisir sa chance pour mener cinq jeux à trois puis conclure à sa troisième balle de match (7-6, 6-3 en 1h58’).



SAN DIEGO (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 564 627€)

Première édition



Huitièmes de finale

Rublev (RUS, n°1) bat Nakashima (USA, WC) : 6-2, 6-1

Schwartzman (ARG, n°6) bat Harris (AFS) : 4-6, 6-3, 6-2

Shapovalov (CAN, n°4) - Fritz (USA)

Norrie (GBR) bat Evans (GBR, n°8) : 7-6 (3), 6-3



Hurkacz (POL, n°5) - Karatsev (RUS)

Dimitrov (BUL) - Auger-Aliassime (CAN, n°3)

Sonego (ITA, n°9) - Korda (USA)

Murray (GBR, WC) - Ruud (NOR, n°2)



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Nakashima (USA, WC) bat Fognini (ITA) : 6-7 (5), 6-1, 7-5

Harris (AFS) bat Eubanks (USA, Q) : 3-6, 6-1, 6-4

Schwartzman (ARG, n°6) bat Gaio (ITA, Q) : 6-2, 6-3



Shapovalov (CAN, n°4) - Bye

Fritz (USA) bat Caruso (ITA, Q) : 6-4, 7-6 (2)

Norrie (GBR) bat Koepfer (ALL) : 6-2, 7-5

Evans (GBR, n°8) bat Anderson (AFS, LL) : 7-6 (11), 7-5



Hurkacz (POL, n°5) bat Bolt (AUS, Q) : 7-6 (2), 6-1

Karatsev (RUS) bat Delbonis (ARG) : 6-1, 7-5

Dimitrov (BUL) bat Fucsovics (HUN) : 6-3, 1-6, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°9) bat Basilashvili (GEO) : 6-3, 6-4

Korda (USA) bat Paul (USA) : 6-3, 5-7, 6-1

Murray (GBR, WC) bat Kudla (USA, LL) : 6-3, 6-2

Ruud (NOR, n°2) - Bye