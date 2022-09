ATP - San Diego : Evans trop fort pour Lestienne, deux Américains en demies

O'Connell s'offre Brooksby

La belle semaine de Constant Lestienne à San Diego a pris fin ce vendredi. Vainqueur de ses deuxième et troisième matchs en carrière dans le tableau principal d'un tournoi ATP, le 76eme mondial, grimpé au classement grâce à ses excellents résultats sur le circuit Challenger, est tombé en quarts de finale en Californie. Le joueur de 30 ans n'a rien pu faire face à la tête de série n°1 et 25eme joueur mondial, Dan Evans, qui l'a emporté 6-1, 6-3 en 1h38., Lestienne gagnant le premier avant de perdre les six suivants. Sur sa lancée, le Britannique a mené 4-1 dans la deuxième manche, mais le Français a enfin su prendre la mesure de son adversaire et est revenu à 4-3. Mais au moment de servir pour revenir à 4-4, il a perdu sa mise en jeu, et Evans est parvenu à conclure, non sans mal, sur le jeu suivant, sur sa deuxième balle de match en sauvant quatre balles de break. L'aventure s'arrête donc là pour Constant Lestienne, qui va grimper autour de la 67eme place mondiale lundi, et qui doit en principe s'aligner à Tel-Aviv la semaine prochaine.En demi-finale, Dan Evans sera opposé à la tête de série n°3, l'Américain Marcos Giron, qui a battu l'Australien James Duckworth en deux manches : 7-6, 6-3 en 1h42. Il s'est fait débreaker deux fois dans le premier set alors qu'il avait le break d'avance, puis a sauvé deux balles de set à 5-6, avant d'empocher la manche au tie-break (7-5).L'Australien a dominé en trois manches l'Américain Jenson Brooksby, tête de série n°2, sur le score de 6-4, 4-6, 7-5 en 2h38, en sauvant deux balles de match à 6-5 dans le dernier set. Nakashima a quant à lui battu le Colombien Daniel Galan 6-3, 4-6, 6-4 en 1h55, grâce à un tout dernier break à 5-4 dans le dernier jeu.