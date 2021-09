ATP - San Diego : Evans rejoint Norrie

Il y aura au moins un Britannique en quarts de finale du tournoi de San Diego. Dan Evans a en effet rejoint Cameron Norrie en huitième, après sa victoire 7-6, 7-5 en 2h18 sur Kevin Anderson, lucky-loser suite au forfait du Sud-Coréen Kwon, qui a remporté le tournoi de Nur-Sultan au Kazakhstan dimanche dernier. Malgré les 13 aces de l'ancien finaliste de l'US Open et de Wimbledon, Evans est parvenu à se montrer assez solide pour résister, notamment dans le tie-break où il a sauvé trois balles de set, avant de l'emporter 13-11 sur sa quatrième balle de set ! Et alors qu'on filait vers un autre tie-break dans le deuxième set, Evans, qui a sauvé les quatre balles de break que s'est procuré Anderson lors de ce match, a réussi le break décisif à 6-5 pour remporter ce match et s'offrir une revanche contre Norrie, qui l'a éliminé lors du dernier Open d'Australie.



SAN DIEGO (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 564 627€)

Première édition



Huitièmes de finale

Rublev (RUS, n°1) - Nakashima (USA, WC)

Harris (AFS) - Schwartzman (ARG, n°6)

Shapovalov (CAN, n°4) - Fritz (USA)

Norrie (GBR) - Evans (GBR, n°8)



Hurkacz (POL, n°5) ou Bolt (AUS, Q) - Karatsev (RUS)

Dimitrov (BUL) - Auger-Aliassime (CAN, n°3)

Sonego (ITA, n°9) - Korda (USA)

Murray (GBR, WC) - Ruud (NOR, n°2)



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Nakashima (USA, WC) bat Fognini (ITA) : 6-7 (5), 6-1, 7-5

Harris (AFS) bat Eubanks (USA, Q) : 3-6, 6-1, 6-4

Schwartzman (ARG, n°6) bat Gaio (ITA, Q) : 6-2, 6-3



Shapovalov (CAN, n°4) - Bye

Fritz (USA) bat Caruso (ITA, Q) : 6-4, 7-6 (2)

Norrie (GBR) bat Koepfer (ALL) : 6-2, 7-5

Evans (GBR, n°8) bat Anderson (AFS, LL) : 7-6 (11), 7-5



Hurkacz (POL, n°5) - Bolt (AUS, Q)

Karatsev (RUS) bat Delbonis (ARG) : 6-1, 7-5

Dimitrov (BUL) bat Fucsovics (HUN) : 6-3, 1-6, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°9) bat Basilashvili (GEO) : 6-3, 6-4

Korda (USA) bat Paul (USA) : 6-3, 5-7, 6-1

Murray (GBR, WC) bat Kudla (USA, LL) : 6-3, 6-2

Ruud (NOR, n°2) - Bye