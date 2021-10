Adrian Mannarino n'ira pas plus loin. Ce mercredi, le Français, 50eme joueur mondial, a été éliminée au premier tour du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg en Russie, sur dur indoor, par le Russe Karen Khachanov, 30eme joueur mondial et tête de série n°6, en deux sets (6-3, 6-3) et 1h26 de jeu. D'entrée de première manche, le Français a dû sauver une balle de break, avant de s'incliner sur la deuxième. Après une balle de double-break sauvée dans la foulée, le Tricolore a dû en sauver trois autres à 2-4, puis deux autres à 3-5, avant de s'incliner sur la dernière, et offrir ainsi le premier set à son adversaire d'un jour (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Adrian Mannarino a de nouveau été breaké d'entrée, avant de lutter pour éviter un double-break à 1-4, malgré six balles pour le Russe. Finalement, fort de cet avantage en poche, Karen Khachanov a tranquillement conclu cette rencontre, sur sa deuxième balle de match (6-3).

Shapovalov assure

Denis Shapovalov s’est fait peur pour son entrée en lice dans le tournoi ATP de Saint-Pétersbourg. Tête de série numéro 2, le Canadien a vu Pablo Andujar réussir l’entame parfaite. L’Espagnol a, en effet, pris le service de son adversaire d’entrée puis, après avoir laissé échapper le double break, est allé le chercher pour mener cinq jeux à deux. Entretemps, Denis Shapovalov a eu trois opportunités de revenir à hauteur. Pablo Andujar a finalement eu le dernier mot dans ce premier set. Toutefois, le 92eme joueur mondial a laissé passer sa chance de faire un gros coup. En effet, après avoir manqué une balle de break en début de deuxième manche, l’Espagnol a concédé son service sur un jeu blanc et n’a pas su répondre. Revenu sans forcer à une manche partout, Denis Shapovalov a ensuite déroulé pour remporter le dernier set sans concéder le moindre jeu (2-6, 6-3, 6-0 en 1h49’) et s’inviter en quarts de finale. Marin Cilic, quant à lui, a écarté de son chemin Albert Ramos-Viñolas afin de valider son billet pour les huitièmes de finale. Le Croate n’a eu besoin que de deux manches (6-2, 6-3 en 1h25’) pour se qualifier et retrouvera Karen Khachanov, tête de série numéro 6, pour une place en quarts de finale.



SAINT-PETERSBOURG (Russie, ATP 250, dur indoor, 800 868€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Huitièmes de finale

Rublev (RUS, n°1) - Ivashka (BIE)

Van de Zandschulp (PBS, Q) - Korda (USA, n°8)

Bautista Agut (ESP, n°3) - McDonald (USA)

Cilic (CRO) - Khachanov (RUS, n°6)



Fritz (USA, n°5) - Paul (USA)

Millman (AUS) - Karatsev (RUS, n°4)

Bublik (KAZ, n°7) - Struff (ALL)

Shapovalov (CAN, n°2) bat Andujar (ESP) : 2-6, 6-3, 6-0



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Ivashka (BIE) bat Djere (SER) : 6-3, 6-2

Van de Zandschulp (PBS, Q) bat Nishioka (JAP, Q) : 6-2, 6-2

Korda (USA, n°8) bat Serdarusic (CRO, WC) : 7-6 (2), 7-5



Bautista Agut (ESP, n°3) - Bye

McDonald (USA) bat Gerasimov (BLR, Q) : 7-5, 6-4

Cilic (CRO) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-2, 6-3

Khachanov (RUS, n°6) bat Mannarino (FRA) : 6-3, 6-3



Fritz (USA, n°5) bat Ruusuvuori (FIN, Q) : 6-1, 6-4

Paul (USA) bat Martinez (ESP) : 6-3, 6-2

Millman (AUS) bat Oliel (ISR, WC) : 6-1, 6-1

Karatsev (RUS, n°4) - Bye



Bublik (KAZ, n°7) bat Tiurnev (RUS, WC) : 6-3, 6-4

Struff (ALL) bat Duckworth (AUS) : 7-6 (3), 6-3

Andujar (ESP) bat Delbonis (ARG) : 6-2, 7-6 (1)

Shapovalov (CAN, n°2) - Bye