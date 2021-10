ATP - Saint-Pétersbourg : Korda et Bublik assurent

Les deux premières têtes de série à se produire dans le tournoi de Saint-Pétersbourg ne se sont pas ratées. Alexander Bublik comme Sebastian Korda, en lice ce lundi à l'occasion de la première journée du tournoi russe, n'ont pas manqué leurs débuts, face respectivement au Russe Evgenii Tiurnev, 304eme mondial, et au Croate Nino Serdarusic, 238eme au classement, et tous deux invités par les organisateurs. Le Kazakh (n°7) comme l'Américain (n°8) se sont tous deux imposés en deux sets contre ces deux adversaires classés beaucoup plus bas dans la hiérarchie. Vainqueur 7-6, 7-5, Korda sera opposé à un qualifié, Van de Zandschulp ou Nishioka, au deuxième tour. Bublik, qui s'est imposé plus aisément encore (6-3, 6-4), affrontera, lui, l'autre qualifié de ce premier jour : Jan-Lennard Struff. Malgré un début de match très laborieux face à l'Australien, qui a mené 3-0 puis servi pour le gain du premier set, à 5-4, l'Allemand a pris le dessus en deux sets lui aussi (7-6, 6-3) sur James Duckworth.



SAINT-PETERSBOURG (Russie, ATP 250, dur indoor, 800 868€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Djere (SER) - Ivashka (BIE)

Van de Zandschulp (PBS, Q) - Nishioka (JAP, Q)

Korda (USA, n°8) bat Serdarusic (CRO, WC) : 7-6 (2), 7-5



Bautista Agut (ESP, n°3) - Bye

Gerasimov (BLR, Q) - McDonald (USA)

Cilic (CRO) - Ramos-Viñolas (ESP)

Mannarino (FRA) - Khachanov (RUS, n°6)



Fritz (USA, n°5) - Ruusuvuori (FIN, Q)

Martinez (ESP) - Paul (USA)

Millman (AUS) - Oliel (ISR, WC)

Karatsev (RUS, n°4) - Bye



Bublik (KAZ, n°7) bat Tiurnev (RUS, WC) : 6-3, 6-4

Struff (ALL) bat Duckworth (AUS) : 7-6 (3), 6-3

Delbonis (ARG) - Andujar (ESP, PR)

Shapovalov (CAN, n°2) - Bye