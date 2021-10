ATP - Saint-Pétersbourg : Karatsev et Korda s'arrêtent là

SAINT-PETERSBOURG (Russie, ATP 250, dur indoor, 800 868€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Quarts de finale

Rublev (RUS, n°1) - Van de Zandschulp (PBS, Q)

Bautista Agut (ESP, n°3) ou McDonald (USA) - Cilic (CRO) ou Khachanov (RUS, n°6)

Fritz (USA, n°5) ou Paul (USA) - Millman (AUS)

Struff (ALL) - Shapovalov (CAN, n°2)



Huitièmes de finale

Rublev (RUS, n°1) bat Ivashka (BIE) : 6-4, 6-4

Van de Zandschulp (PBS, Q) bat Korda (USA, n°8) : 6-2, 7-5

Bautista Agut (ESP, n°3) - McDonald (USA)

Cilic (CRO) - Khachanov (RUS, n°6)



Fritz (USA, n°5) - Paul (USA)

Millman (AUS) bat Karatsev (RUS, n°4) : 6-3, 6-2

Struff (ALL) bat Bublik (KAZ, n°7) : 6-4, 6-3

Shapovalov (CAN, n°2) bat Andujar (ESP) : 2-6, 6-3, 6-0



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Ivashka (BIE) bat Djere (SER) : 6-3, 6-2

Van de Zandschulp (PBS, Q) bat Nishioka (JAP, Q) : 6-2, 6-2

Korda (USA, n°8) bat Serdarusic (CRO, WC) : 7-6 (2), 7-5



Bautista Agut (ESP, n°3) - Bye

McDonald (USA) bat Gerasimov (BLR, Q) : 7-5, 6-4

Cilic (CRO) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-2, 6-3

Khachanov (RUS, n°6) bat Mannarino (FRA) : 6-3, 6-3



Fritz (USA, n°5) bat Ruusuvuori (FIN, Q) : 6-1, 6-4

Paul (USA) bat Martinez (ESP) : 6-3, 6-2

Millman (AUS) bat Oliel (ISR, WC) : 6-1, 6-1

Karatsev (RUS, n°4) - Bye



Bublik (KAZ, n°7) bat Tiurnev (RUS, WC) : 6-3, 6-4

Struff (ALL) bat Duckworth (AUS) : 7-6 (3), 6-3

Andujar (ESP) bat Delbonis (ARG) : 6-2, 7-6 (1)

Shapovalov (CAN, n°2) - Bye