ATP - Saint-Pétersbourg : Fritz se qualifie pour sa sixième finale

C'était loin d'être gagné. Ce samedi, l'Américain Taylor Fritz, 28eme joueur mondial et tête de série n°5, a finalement eu le dernier mot pour valider son ticket pour la finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg en Russie, sur dur indoor, aux dépens de l'Allemand Jan-Lennard Struff, 53eme joueur mondial, en trois manches (5-7, 6-1, 6-3) et 1h58 de jeu. Dans la première manche, c'est pourtant l'Américain qui avait fait le break le premier, avant un débreak dans la foulée, malgré deux premières balles sauvées. Après un nouveau service perdu à 5-5, Taylor Fritz a ensuite vu son adversaire d'un jour s'adjuger cette première manche, à sa deuxième tentative (7-5). Par la suite, l'Allemand n'a donc pas été en mesure de confirmer. Dans la deuxième manche, malgré deux balles de break sauvées, Jan-Lennard Struff a perdu ses deux derniers services et, de manière globale, les six derniers jeux, pour voir le mieux classé des deux égaliser à une manche partout (6-1). Enfin, dans la troisième et dernière manche, cette fois, le 53eme joueur mondial a été breaké d'entrée, avant de sauver une balle de double-break à 2-0, puis une autre à 4-2. Trop souvent sur le fil, l'Allemand a fini par craquer définitivement et la tête de série n°5 s'est donc adjugée cette rencontre, sur un ultime break (6-3). Taylor Fritz va disputer sa sixième finale sur le circuit ATP, sa première depuis l'édition 2020 du tournoi d'Acapulco au Mexique. Pour espérer remporter un deuxième tournoi, après Eastbourne en 2019, il devra battre le Néerlandais Botic Van de Zandschlup, 69eme joueur mondial et issu des qualifications, ou le Croate Marin Cilic, 35eme joueur mondial.



SAINT-PETERSBOURG (Russie, ATP 250, dur indoor, 800 868€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Demi-finales

Van de Zandschulp (PBS, Q) - Cilic (CRO)

Fritz (USA, n°5) bat Struff (ALL) : 5-7, 6-1, 6-3



Quarts de finale

Van de Zandschulp (PBS, Q) bat Rublev (RUS, n°1) : 6-3, 6-4

Cilic (CRO) bat Bautista Agut (ESP, n°3) : 6-4, 3-6, 6-3

Fritz (USA, n°5) bat Millman (AUS) : 6-4, 6-2

Struff (ALL) bat Shapovalov (CAN, n°2) : 6-4, 6-3



Huitièmes de finale

Rublev (RUS, n°1) bat Ivashka (BIE) : 6-4, 6-4

Van de Zandschulp (PBS, Q) bat Korda (USA, n°8) : 6-2, 7-5

Bautista Agut (ESP, n°3) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-2

Cilic (CRO) bat Khachanov (RUS, n°6) : 6-4, 6-7 (1), 6-4



Fritz (USA, n°5) bat Paul (USA) : 7-6 (3), 6-4

Millman (AUS) bat Karatsev (RUS, n°4) : 6-3, 6-2

Struff (ALL) bat Bublik (KAZ, n°7) : 6-4, 6-3

Shapovalov (CAN, n°2) bat Andujar (ESP) : 2-6, 6-3, 6-0



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Ivashka (BIE) bat Djere (SER) : 6-3, 6-2

Van de Zandschulp (PBS, Q) bat Nishioka (JAP, Q) : 6-2, 6-2

Korda (USA, n°8) bat Serdarusic (CRO, WC) : 7-6 (2), 7-5



Bautista Agut (ESP, n°3) - Bye

McDonald (USA) bat Gerasimov (BLR, Q) : 7-5, 6-4

Cilic (CRO) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-2, 6-3

Khachanov (RUS, n°6) bat Mannarino (FRA) : 6-3, 6-3



Fritz (USA, n°5) bat Ruusuvuori (FIN, Q) : 6-1, 6-4

Paul (USA) bat Martinez (ESP) : 6-3, 6-2

Millman (AUS) bat Oliel (ISR, WC) : 6-1, 6-1

Karatsev (RUS, n°4) - Bye



Bublik (KAZ, n°7) bat Tiurnev (RUS, WC) : 6-3, 6-4

Struff (ALL) bat Duckworth (AUS) : 7-6 (3), 6-3

Andujar (ESP) bat Delbonis (ARG) : 6-2, 7-6 (1)

Shapovalov (CAN, n°2) - Bye