Privé de Wimbledon en tant que joueur de nationalité russe, Karen Khachanov dispute tout de même quelques tournois sur gazon cette année, et le n°23 mondial a bien débuté sa saison sur herbe, avec une victoire sur le Chilien Alejandro Tabilo. Tête de série n°5 à 'S-Hertogenbosch, il s'est imposé 6-3, 6-3 en 58 minutes contre le Chilien, au terme d'un match solide où il a breaké à 2-2 et 5-3 dans le premier set et à 3-2 dans le deuxième. Cela lui permettra d'affronter le Polonais Majchrzak au tour suivant.

Brooksby défiera Gaston

Eliminé par Pablo Cuevas dès le premier tour de Roland-Garros, où il était tête de série n°31, Jenson Brooksby a rapidement bifurqué vers le gazon. L'Américain est tête de série n°8 à 'S-Hertogenbosch, et il a bien entamé sa saison sur herbe, avec une victoire 7-6, 6-3 en 1h35 contre Jesper de Jong, invité par les organisateurs néerlandais. Auteur de 75% de premières balles, le joueur de 21 ans a bien entamé le match en menant 3-1, puis a vu son adversaire revenir à 3-3, avant de finalement le dominer au tie-break (7-3). Dans le deuxième, Brooksby a breaké à 2-1 puis a tenu jusqu'au bout, sauvant notamment deux balles de débreak au moment où il servait pour le match. Il sera opposé au deuxième tour à Hugo Gaston.

Van de Zandschulp s'écroule

L'autre tête de série en lice en ce début de journée, Botic van de Zandschulp, a en revanche déçu devant ses supporters. Tête de série n°6 aux Pays-Bas, le Néerlandais s'est incliné 4-6, 6-2, 6-1 en 1h46 contre Emil Ruusuvuori. Malgré un bon début de match (break à 1-1 pour empocher le premier set), le n°29 mondial a ensuite tenu jusqu'à 2-2 dans le deuxième set, avant de perdre dix des onze jeux suivants !