ATP - 'S-Hertogenbosch : Gaston expéditif face à Kwon

Hugo Gaston en mode rouleau compresseur. Après son 3eme tour à Roland-Garros, le Français était attendu et n'a pas déçu ce lundi à 'S-Hertogenbosch (Pays-Bas). Pour son entrée en lice sur le gazon néerlandais, le jeune Toulousain (21 ans) a réalisé une prestation des plus abouties face à Soonwoo Kwon en s'imposant en deux sets (6-2, 6-1) et... seulement 55 minutes de jeu ! Si le Sud Coréen s'était déjà testé sur herbe cette année, ces derniers jours lors du Challenger de Surbiton, le 75eme mondial au classement ATP n'a tout simplement pas existé. Alors que le Français effectuait ses débuts sur cette surface en 2022, c'est lui qui a parfaitement débuté en retrouvant ses repères pour rapidement mener 4-0, après deux breaks. Derrière, si le natif de Sangju a enfin réussi à tenir ses mises en jeu, il était trop tard pour espérer quoi que ce soit dans cette première manche, malgré une balle de débreak à 5-4.

Grande première pour Gaston

Par la suite, Gaston a fait encore plus fort en prenant trois fois le service de son adversaire, à 1-1, 3-1 et 5-1, pour s'offrir une victoire aisée à 'S-Hertogenbosch. Malgré quelques alertes sur ses mises en jeu, le 66eme mondial n'a pas faibli et n'a laissé que des miettes à Kwon. C'est d'ailleurs sur un break blanc que le Toulousain a conclu cette rencontre. Une véritable formalité pour lui, qui restait pourtant sur deux revers en autant de matchs contre le Sud-Coréen en 2022 (en février à Montpellier et à Rotterdam), à chaque fois en deux manches. Au 2eme tour de cet ATP 250, Gaston pourrait retrouver l'Américain Jenson Brooksby, si la tête de série numéro 8 du tournoi fait bien respecter la logique face au local Jesper de Jong, qui a bénéficié d'une wild card pour intégrer le tableau final. A noter, que la journée a été marquée par la pluie à Bois-le-Duc qui retarde l'avancée du programme.