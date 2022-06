ATP - 'S-Hertogenbosch : Auger-Aliassime roi du tie-break

The softest of touches 😍défaite en cinq sets contre Rafael Nadal en huitièmes de finale à Roland-Garros, Felix Auger-Aliassime est reparti avec une victoire. Le Canadien a choisi de débuter sa saison sur gazon à 'S-Hertogenbosch plutôt qu'à Stuttgart, où il a pourtant atteint la finale en 2019 et 2021, et la tête de série n°2 a battu Tallon Griekspoor (56eme) pour son entrée en lice. "FAA" s'est imposé en deux tie-breaks et 1h47 de jeu (7-2 puis 7-5) et le voici donc en quarts de finale. Il n'y a pas eu de break dans ce match, où le Néerlandais (1 ace, 75% de premières balles) n'a pas eu de balle de break à défendre, alors que le Canadien (13 aces, 74%) en a sauvé deux (à 2-2 dans le deuxième set). Tout s'est donc joué au tie-break dans les deux sets, et Auger-Aliassime a déroulé dans le premier, et a eu besoin de trois balles de match dans le deuxième. Prochain adversaire : le Russe Khachanov ou le Polonais Majchrzak.