Stefanos Tsitsipas ne faiblit pas. Après deux tours assez tranquilles, le Grec était attendu et a répondu présent face à Alex de Minaur avec une victoire en deux sets (6-4, 6-4) et 1h33 de jeu. Contre l'Australien, le numéro 4 mondial n'a pas tremblé et semble monter en puissance dans ce tournoi ATP 500. S'il a été breaké une fois, le récent demi-finaliste de l'Open d'Australie a surtout pris trois fois le service de son adversaire du jour pour faire la différence et se qualifier pour le prochain tour à Rotterdam. Dans le dernier carré, Tsitsipas sera opposé à Jiri Lehecka, la belle surprise de cette semaine aux Pays-Bas. Alors qu'il n'avait jusque-là jamais connu la victoire sur le circuit ATP, le jeune Tchèque (20 ans) est cette fois venu à bout de Lorenzo Musetti en trois manches (6-3, 1-6, 7-5) et 2h10 de jeu.

Auger-Aliassime - Rublev, gros choc en vue

Après Denis Shapovalov et Botic van de Zandschulp, le joueur issu des qualifications a donc fait tomber un nouveau beau nom et s'est du même coup offert une place dans le top 100. En effet, Lehecka sera 95eme à l'ATP lundi prochain, voire mieux s'il réalise un nouvel exploit à Rotterdam... Une chose est sûre, le Tchèque devrait se sentir bien seul en demi-finale, lui qui est désormais entouré des trois premières têtes de série. Car, dans la soirée, Andrey Rublev et Felix Auger-Aliassime ont rejoint Tsitsipas dans le dernier carré à Rotterdam. Respectivement opposé à Marton Fucsovics (6-4, 6-3) et à Cameron Norrie (7-5, 7-6), le Russe et le Canadien ont fait le travail pour se rapprocher de la finale. Leur duel s'annonce des plus prometteurs ce samedi.



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 1 349 070€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Demi-finales

Tsitsipas (GRE, n°1) - Lehecka (RTC, Q)

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Rublev (RUS, n°2)



Quart de finale

Tsitsipas (GRE, n°1) bat De Minaur (AUS) : 6-4, 6-4

Lehecka (RTC, Q) bat Musetti (ITA) : 6-3, 1-6, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°3) bat Norrie (GBR, n°6) : 7-5, 7-6 (4)

Rublev (RUS, n°2) bat Fucsovics (HON) : 6-4, 6-3



2eme tour

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Ivashka (BIE) : 6-4, 6-1

De Minaur (AUS) bat McDonald (USA) : 7-6 (8), 1-6, 6-4

Musetti (ITA) bat Hurkacz (POL, n°4) : 6-3, 5-7, 6-3

Lehecka (RTC, Q) bat Van de Zandschulp (PBS) : 1-6, 6-4, 6-4



Norrie (GBR, n°6) bat Khachanov (RUS) : 6-4, 7-6 (5)

Auger-Aliassime (CAN, n°3) bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 6-4

Fucsovics (HON) bat Griekspoor (PBS, WC) : 6-4, 7-6(4)

Rublev (RUS, n°2) bat Kwon (KOR) : 6-3, 6-3



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Davidovich Fokina (ESP) : 7-5, 6-7 (1), 6-4

Ivashka (BIE) bat Harris (AFS) : 6-2, 6-3

De Minaur (AUS) bat Goffin (BEL) : 6-0, 6-3

McDonald (USA) bat Basilashvili (GEO, n°8) : 6-3, 6-2



Hurkacz (POL, n°4) bat Tsonga (FRA, WC) : 6-4, 7-6 (7)

Musetti (ITA) bat M.Ymer (SUE) : 6-3, 6-7 (4), 6-3

Van de Zandschulp (PBS) bat Zapatta Miralles (ESP, Q) : 6-1, 6-2

Lehecka (RTC, Q) bat Shapovalov (CAN, n°5) : 6-4, 6-4



Norrie (GBR, n°6) bat Humbert (FRA) : 6-2, 6-4

Khachanov (RUS) bat Popyrin (AUS) : 6-7 (4), 6-1, 7-6 (6)

Murray (GBR, WC) bat Bublik (KAZ) : 7-6 (6), 6-4

Auger-Aliassime (CAN, n°3) bat Gerasimov (BIE, Q) : 6-3, 2-6, 6-2



Griekspoor (PBS, WC) bat Karatsev (RUS, n°7) : 2-6, 7-6 (2), 7-6 (0)

Fucsovics (HON) bat Krajinovic (SER) : 3-6, 6-3, 6-2

Kwon (KOR) bat Gaston (FRA) : 6-3, 6-3

Rublev (RUS, n°2) bat Laaksonen (SUI, Q) : 6-4, 6-4