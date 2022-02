ATP - Rotterdam : Rinderknech déclare forfait, un Français le remplace

La saison d'Arthur Rinderknech tarde à se lancer. Dominé en finale du tournoi d'Adelaide à la mi janvier par l'Australien Thanasi Kokkinakis, il n'avait pas pu exprimer la semaine suivant à l'Open d'Australie en dépit de sa qualification pour le second tour aux dépens de l'Australien Alexei Popyrin. Amoindri au poignet, il n'avait pas pu défendre ses chances face au Britannique Daniel Evans. Depuis la quinzaine australienne, il n'a pas repris la compétition. Engagé au tournoi de Rotterdam se tenant cette semaine, le natif de Gassin a une nouvelle fois retardé son retour à la compétition.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres

Censé rencontrer le Sud Coréen Soon-woo Kwon, un adversaire dominé le mois précédent en trois manches en 8eme de finale à Adelaide, le Français a été remplacé par un compatriote. Eliminé à l'occasion des qualifications du tournoi en salle néerlandais, Hugo Gaston a eu la chance d'être repêché suite à cette défection. Il devrait se mesurer à Soon-woo Kwon ce mercredi aux alentours de 14h pour tenter d'atteindre le second tour où l'attend Andrey Rublev. Tête de série numéro deux du tournoi, le Russe s'est débarrassé du Suisse Henri Laaksonen ce mardi après-midi.

L'heure de la revanche a sonné

Cette rencontre sera une revanche pour Hugo Gaston, sèchement battu huit jours plus tôt par ce même Sud-Coréen au premier tour du tournoi en salle de Montpellier. En à peine un peu plus d'une heure Soon-woo Kwon avait balayé le jeune Tricolore en deux manches expéditives (6-2, 6-1), ne le laissant s'emparer que de trois petits jeux. Pour rappel, Hugo Gaston demeure toujours en quête à 21 ans de sa première victoire finale dans un tournoi du circuit ATP. En revanche en ITF, ce gaucher talentueux s'est déjà octroyé trois titres, tous acquis en 2019: Santa Margherita di Pula 5, Houston et Norman 2.