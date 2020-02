ATP - Rotterdam : Quatrième finale sur le circuit pour Auger-Aliassime

A peine un an après sa toute première finale sur le circuit ATP à Rio de Janeiro, Felix Auger-Aliassime va disputer ce dimanche sa quatrième. Le Canadien s’est, en effet, qualifié pour la finale du tournoi ATP de Rotterdam à la suite de sa victoire face à Pablo Carreño Busta. Une demi-finale qui a démarré par une solidité au service de la part des deux joueurs. Felix Auger-Aliassime a, en effet, remporté ses quatre premières mises en jeu sans concéder le moindre point mais c’est bien lui qui a dû sauver les deux seules balles de break comptabilisées. En toute logique, c’est un jeu décisif qui a départagé les deux joueurs mais, ce coup-ci, le 21eme joueur mondial n’a pas fait durer le suspense. Pablo Carreño Busta a immédiatement tenté de réagir et s’est offert une balle de break en tout début de deuxième set sans parvenir à la convertir. C’est finalement au terme d’un jeu marathon que l’Espagnol a cédé son service avant de sauver deux balles de double break. Mais le 30eme joueur mondial n’est jamais parvenu à revenir à hauteur malgré une balle de débreak. C’est sur son service que Felix Auger-Aliassime a scellé le sort du match (7-6, 6-4 en 1h51’) et attend désormais de savoir qui de Filip Krajinovic ou Gaël Monfils sera son adversaire pour le titre ce dimanche.



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 2 013 855€)

Tenant du titre : Gaël Monfils (FRA)



Demi-finales

Krajinovic (SER) - Monfils (FRA, n°3)

Auger-Aliassime (CAN) bat Carreño Busta (ESP) : 7-6 (2), 6-4



Quarts de finale

Krajinovic (SER) bat Rublev (RUS, n°7) : 7-6 (2), 6-4

Monfils (FRA, n°3) bat Evans (GBR) : 7-6 (5), 6-2

Carreño Busta (ESP) bat Sinner (ITA, WC) : 7-5, 3-6, 7-6 (6)

Auger-Aliassime (CAN) bat Bedene (SLO) : 6-4, 7-6 (6)



Huitièmes de finale

Krajinovic (SER) bat Pospisil (CAN) : 6-4, 7-6 (7)

Rublev (RUS, n°7) bat Bublik (KAZ) : 7-5, 6-3

Monfils (FRA, n°3) bat Simon (FRA) : 6-4, 6-1

Evans (GBR) bat Khachanov (RUS) : 4-6, 6-3, 6-4



Carreño Busta (ESP) bat Bautista Agut (ESP, n°6) : 6-4, 2-6, 7-6 (4)

Sinner (ITA, WC) bat Goffin (BEL, n°4) : 7-6 (7), 7-5

Auger-Aliassime (CAN) bat Dimitrov (BUL) : 6-4, 6-2

Bedene (SLO) bat Tsitsipas (GRE, n°2) : 7-5, 6-4



1er tour

Pospisil (CAN) bat Medvedev (RUS, n°1) : 6-4, 6-3

Krajinovic (SER) bat Griekspoor (PBS, WC) : 6-4, 6-1

Bublik (KAZ) bat Barrère (FRA, Q) : 6-3, 6-7 (2), 6-4

Rublev (RUS, n°7) bat Basilashvili (GEO) : 6-2, 6-3



Monfils (FRA, n°3) bat Sousa (POR) : 6-3, 6-2

Simon (FRA) bat Kukushkin (KAZ, Q) : 7-6 (3), 3-6, 6-3

Evans (GBR) bat Kohlschreiber (ALL, Q) : 6-3, 7-5

Khachanov (RUS) bat Fognini (ITA, n°5) : 6-3, 6-3



Bautista Agut (ESP, n°6) bat Fucsovics (HUN, Q) : 4-6, 7-6 (1), 6-1

Carreño Busta (ESP) bat Mannarino (FRA) : 7-5, 6-7 (3), 6-4

Sinner (ITA, WC) bat Albot (MOL) : forfait

Goffin (BEL, n°4) bat Haase (PBS, WC) : 3-6, 7-6 (5), 6-4



Dimitrov (BUL) bat Shapovalov (CAN, n°8) : 6-3, 7-6 (3)

Auger-Aliassime (CAN) bat Struff (ALL) : 6-3, 1-6, 6-3

Bedene (SLO) bat Paire (FRA) : 6-2, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Hurkacz (POL) : 6-7 (2), 6-3, 6-1