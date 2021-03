ATP - Rotterdam : Nishikori s'offre Auger-Aliassime et signe sa première victoire de l'année

Un Australien au prochain tour



First win of 2021 ✅@keinishikori is back to winning ways, sweeping aside 2020 runner-up Auger-Aliassime 7-6 6-1!#abnamrowtt pic.twitter.com/p6eVFk6HJh

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2021

ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 1 117 900€)

Gaël Monfils (FRA)

1er tour

Chardy (FRA, Q)

Humbert (FRA)

Mannarino (FRA)

Première en 2021 pour Kei Nishikori.En revanche, depuis, l'ancien membre du Top 5 (il avait été numéro 4 mondial en 2015) était au point mort. Cette année, Nishikori avait disputé trois matchs, lors de l'ATP Cup et de l'Open d'Australie, pour trois défaites, contre Medvedev, Schwartzman et Carreno-Busta.Pour se hisser au 2eme tour du tournoi, comme il l'avait déjà fait à Rome et à Paris l'année dernière, le finaliste de l'US Open 2014 (son meilleur résultat à ce jour dans un tournoi du Grand Chelem), récent 8eme de finaliste de l'Open d'Australie.Après un premier set accroché qui a vu le Japonais né aux Etats-Unis faire la différence dans le jeu décisif (7-4) alors que les deux joueurs s'étaient montré incapables de faire le break,par celui qui compte 13 titres sur le circuit, dont 2 à Brisbane et 4 à Memphis. Au prochain tour, un Australie (Alex De Minaur ou John Millman) attend le revenant Nishikori. Ce dernier n'a plus atteint le 3eme tour depuis l'US Open 2019. Cette année-là, il avait notamment atteint les quarts de finale à Melbourne, Roland-Garros et Wimbledon. Il avait également fait partie du dernier carré à... Rotterdam.Medvedev (RUS, n°1) - Lajovic (SER)Coric (CRO) - Van de Zandschulp (PBS, WC)De Minaur (AUS) - Millman (AUS)bat Auger-Aliassime (CAN, n°7) : 7-6 (4), 6-1A.Zverev (ALL, n°3, WC) - Bublik (KAZ)Paul (USA) - Sonego (ITA)Fucsovic (HON, Q) - Opelka (USA)Davidovich Fokina (ESP) - Bautista Agut (ESP, n°5)Goffin (BEL, n°6) - Struff (ALL)Haase (PBS, WC) - Murray (GBR, WC)Giron (USA, Q) - Rublev (RUS, n°4)Wawrinka (SUI, n°8) - Khachanov (RUS)bat Basilashvili (GEO) : 6-0, 6-3Hurkacz (POL) -Gerasimov (BIE) - Tsitsipas (GRE, n°2)