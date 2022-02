The Tsitsipas 🚂 left the station and never slowed down after the first set.

Our 🔝 seed has added his name to the quarterfinal line-up, downing Ilya Ivashka 6-4 6-1. #abnamrowtt pic.twitter.com/ejLRTZbt7e



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 1 349 070€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)

2eme tour

1er tour

Tsonga (FRA, WC)

Humbert (FRA)

Gaston (FRA)

Les deux grands favoris du tournoi de Rotterdam ont assumé leur statut de têtes de série numéro 1 et 2 ce jeudi. Le tenant du titre, Andrey Rublev, a tranquillement disposé du Sud-Coréen Soon-Woo Kwon en deux manches et 1h21 de jeu (6-3, 6-3). En quart de finale, le Russe affrontera soit le Batave Tallon Griekspoor soit le Hongrois Marton Fucsovics.. En parallèle, le Tchèque Jiri Lehecka a créé la sensation en dominant un des locaux de l'étape, le Néerlandais Botic Van de Zandschulp en près de 2h (1-6, 6-4, 6-4). Ce joueur de 20 ans, issu des qualifications et 137eme mondial au classement ATP, affrontera en quart de finale une autre surprise, l'Italien de 19 ans, Lorenzo Musetti, tombeur en 8eme d'Hubert Hurkacz.En début de soirée, Andy Murray se mesurait à Felix Auger-Aliassime après s'être offert le scalp du Kazakh Alexander Bublik au premier tour. Face à la tête de série numéro 3 du tournoi, l'Ecossais a très mal négocié ses débuts de set. Mené 4-0 dans la première manche, il n'a jamais pu revenir face à un adversaire de la trempe d'Auger-Aliassime, classé au 9eme rang du classement ATP. Malgré un break en sa faveur, Andy Murray a concédé le premier set 6-3. Dans le second acte, son nouveau break s'est avéré inutile car il a une nouvelle fois vacillé deux fois consécutivement sur ses mises en jeu.. Une aubaine pour le Canadien qui conclut l'affaire en 1h39 (6-3, 6-4). En quart de finale, le jeune joueur de 21 ans affrontera un autre Britannique, Cameron Norrie.bat Ivashka (BIE) : 6-4, 6-1bat McDonald (USA) : 7-6 (8), 1-6, 6-4bat Hurkacz (POL, n°4) : 6-3, 5-7, 6-3bat Van de Zandschulp (PBS) : 1-6, 6-4, 6-4bat Khachanov (RUS) : 6-4, 7-6 (5)bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 6-4Griekspoor (PBS, WC) - Fucsovics (HON)bat Kwon (KOR) : 6-3, 6-3bat Davidovich Fokina (ESP) : 7-5, 6-7 (1), 6-4bat Harris (AFS) : 6-2, 6-3bat Goffin (BEL) : 6-0, 6-3bat Basilashvili (GEO, n°8) : 6-3, 6-2bat: 6-4, 7-6 (7)bat M.Ymer (SUE) : 6-3, 6-7 (4), 6-3bat Zapatta Miralles (ESP, Q) : 6-1, 6-2bat Shapovalov (CAN, n°5) : 6-4, 6-4bat: 6-2, 6-4bat Popyrin (AUS) : 6-7 (4), 6-1, 7-6 (6)bat Bublik (KAZ) : 7-6 (6), 6-4bat Gerasimov (BIE, Q) : 6-3, 2-6, 6-2bat Karatsev (RUS, n°7) : 2-6, 7-6 (2), 7-6 (0)bat Krajinovic (SER) : 3-6, 6-3, 6-2bat: 6-3, 6-3bat Laaksonen (SUI, Q) : 6-4, 6-4