Revoilà Nishikori !



First win of 2021 ✅@keinishikori is back to winning ways, sweeping aside 2020 runner-up Auger-Aliassime 7-6 6-1!#abnamrowtt pic.twitter.com/p6eVFk6HJh

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2021

ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 1 117 900€)

Gaël Monfils (FRA)

1er tour

Chardy (FRA, Q)

Humbert (FRA)

Mannarino (FRA)

C'était le jour des revenants à Rotterdam. Peu de temps après que Kei Nishikori a enregistré sa première victoire de la saison, Andy Murray, de son côté, a signé son premier circuit dans un tournoi ATP depuis septembre dernier.sur le Néerlandais Robin Haase. Une victoire renversante pour l'ancien numéro 1 mondial aujourd'hui classé au 123eme rang, puisqu'il a dû remonter un handicap d'un set avant de valider son billet pour le deuxième tour, six mois après cette même dernière victoire en date, à l'US Open contre le Japonais Nishioka. Sorti d'entrée par le Biélorusse Gerasimov la semaine dernière à Montpellier alors qu'il venait d'atteindre la finale dans le tournoi Challenger de Biella (Italie), Murray avait très mal débuté cette rencontre face à Haase, vainqueur aisé du premier set. Heureusement pour le champion opéré trois fois de la hanche droite en à peine un an - au point de l'amener à réfléchir à la suite à donner à sa carrière - il a montré un tout autre visage dans le deuxième set, avant de terminer le travail avec beaucoup de sérieux dans le troisième.En revanche, celui des deux sets suivants peut espérer réussir un exploit.Première en 2021 pour Kei Nishikori.En revanche, depuis, l'ancien membre du Top 5 (il avait été numéro 4 mondial en 2015) était au point mort. Cette année, Nishikori avait disputé trois matchs, lors de l'ATP Cup et de l'Open d'Australie, pour trois défaites, contre Medvedev, Schwartzman et Carreno-Busta.Pour se hisser au 2eme tour du tournoi, comme il l'avait déjà fait à Rome et à Paris l'année dernière, le finaliste de l'US Open 2014 (son meilleur résultat à ce jour dans un tournoi du Grand Chelem), récent 8eme de finaliste de l'Open d'Australie.Après un premier set accroché qui a vu le Japonais né aux Etats-Unis faire la différence dans le jeu décisif (7-4) alors que les deux joueurs s'étaient montré incapables de faire le break,par celui qui compte 13 titres sur le circuit, dont 2 à Brisbane et 4 à Memphis. Au prochain tour, un Australie (Alex De Minaur ou John Millman) attend le revenant Nishikori. Ce dernier n'a plus atteint le 3eme tour depuis l'US Open 2019. Cette année-là, il avait notamment atteint les quarts de finale à Melbourne, Roland-Garros et Wimbledon. Il avait également fait partie du dernier carré à... Rotterdam.Medvedev (RUS, n°1) - Lajovic (SER)Coric (CRO) - Van de Zandschulp (PBS, WC)De Minaur (AUS) - Millman (AUS)bat Auger-Aliassime (CAN, n°7) : 7-6 (4), 6-1A.Zverev (ALL, n°3, WC) - Bublik (KAZ)Paul (USA) - Sonego (ITA)Fucsovic (HON, Q) - Opelka (USA)Davidovich Fokina (ESP) - Bautista Agut (ESP, n°5)Goffin (BEL, n°6) - Struff (ALL)bat Haase (PBS, WC) : 2-6, 7-6 (2), 6-3Giron (USA, Q) - Rublev (RUS, n°4)Wawrinka (SUI, n°8) - Khachanov (RUS)bat Basilashvili (GEO) : 6-0, 6-3Hurkacz (POL) -Gerasimov (BIE) - Tsitsipas (GRE, n°2)