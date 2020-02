It’s been quite a battle but after 2h41m it’s ⁦@GillesSimon84⁩ who becomes the first winner of the day on centre court: 7-6 3-6 6-3.

“It’s really tough to play a long match because it’s really demanding to stay focused for such a long time.”#abnamrowtt pic.twitter.com/sE5urRocdN



— ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 12, 2020

Monfils facile, Goffin tremble

Carreno Busta premier en quarts

Après Richard Gasquet à Montpellier, Gaël Monfils à Rotterdam ? Éliminé d'entrée par le Biterrois dans l'Hérault la semaine dernière, Gilles Simon se frottera cette fois aux Pays-Bas à un autre de ses compatriotes, de surcroît l'un de ses meilleurs amis sur le circuit.Simon avait pris le meilleur départ face au Kazakh en remportant le jeu décisif du premier set (7-3). Il a vu ensuite son adversaire remettre les compteurs à zéro après avoir réussi les deux premiers breaks de la partie, à 1-0 et 4-1. Le 57eme mondial a ensuite tremblé, lorsque Kukushkin a pris d'entrée son service dans la dernière manche. Il a heureusement eu la bonne idée de réagir immédiatement. Mieux : à 3-2 pour lui, il a vu son coup d'accélérateur récompensé et après avoir laissé passer quatre balles de match à 5-3 sur le service du numéro 67 à l'ATP, il a profité de la cinquième pour se défaire définitivement de ce joueur kazakh très accrocheur. Le message est passé.Tenant du titre à Rotterdam, le Français a une place dans le Top 10 à défendre, et a bien débuté sa semaine, avec une victoire sans trembler. Auteur de 5 aces et 68% de premières balles, il a rapidement mené 3-0, avant d'offrir le débreak à son adversaire sur un jeu blanc (3-2) puis le rebreaker dans la foulée. Le deuxième set a été encore plus facile, avec deux breaks à 0-0 et 4-2 pour le Français pour expédier le Portugais.Eliminé en demi-finales à Montpellier, David Goffin disputait son premier tour ce mercredi à Rotterdam, et il a souffert mais il a fini par l'emporter contre Robin Haase, invité par les organisateurs : 3-6, 7-6, 6-4 en 2h30. Le Belge a perdu le premier set en se faisant breaker à 4-3, et a gagné le deuxième au tie-break (7-5), puis le troisième en breakant d'entrée. Il affrontera le jeune Italien Sinner au tour suivant.Le huitième de finale 100% espagnol au programme ce mercredi a été remporté par Pablo Carreno Busta, 30eme mondial, au détriment de Roberto Bautista Agut, 12eme. Le moins bien classé des deux s'est imposé 6-4, 2-6, 7-6 en 2h30, en servant notamment 11 aces et en ne concédant que deux breaks, dans le deuxième set. Dans le troisième, les deux joueurs ont facilement remporté leur mise en jeu (4 jeux blancs), et tout s'est joué au tie-break, gagné 7-4 par "PCB", qui attend désormais le vainqueur du match Goffin-Sinner.Medvedev (RUS, n°1) - Pospisil (CAN) - Krajinovic (SER)Bublik (KAZ) - Rublev (RUS, n°7)bat Khachanov (RUS) : 4-6, 6-3, 6-4bat Bautista Agut (ESP, n°6)Sinner (ITA, WC) - Goffin (BEL, n°4)Dimitrov (BUL) - Auger-Aliassime (CAN)Bedene (SLO) - Tsitsipas (GRE, n°2)Medvedev (RUS, n°1) - Pospisil (CAN)bat Griekspoor (PBS, WC) : 6-4, 6-1bat: 6-3, 6-7 (2), 6-4bat Basilashvili (GEO) : 6-2, 6-3bat Sousa (POR) : 6-3, 6-2bat Kukushkin (KAZ, Q) : 7-6 (3), 3-6, 6-3bat Kohlschreiber (ALL, Q) : 6-3, 7-5bat Fognini (ITA, n°5) : 6-3, 6-3bat Fucsovics (HUN, Q) : 4-6, 7-6 (1), 6-1bat: 7-5, 6-7 (3), 6-4bat Albot (MOL) : forfaitbat Haase (PBS, WC) : 3-6, 7-6 (5), 6-4bat Shapovalov (CAN, n°8) : 6-3, 7-6 (3)bat Struff (ALL) : 6-3, 1-6, 6-3bat: 6-2, 6-4bat Hurkacz (POL) : 6-7 (2), 6-3, 6-1