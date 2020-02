ATP - Rotterdam : Monfils satisfait d’avoir pu enchaîner

Le début d’année 2020 est faste pour Gaël Monfils. Uniquement battu par Novak Djokovic lors de l’ATP Cup puis par Dominic Thiem à l’Open d’Australie, le Parisien a remporté ce dimanche à Rotterdam son deuxième titre consécutif après celui de 2019 mais également celui remporté à Montpellier la semaine passée. Des performances qui sont plus que satisfaisantes pour le Français. « Je suis très content. C’était une semaine compliquée, j’étais un peu malade, j’ai pas mal forcé pour être bien, pour vraiment me sentir dans de meilleures conditions, a confié Gaël Monfils à l’issue de sa victoire face à Felix Auger-Aliassime au micro d’ATP Tennis TV. Je voulais gagner forcément un autre tournoi ATP 500, je voulais gagner forcément deux tournois de suite, je voulais forcément gagner aussi une nouvelle fois un titre que j’avais gagné l’année passée. C’était quelque chose que je n’avais pas fait par le passé, il y avait pas mal de choses que j’avais vraiment envie de réaliser donc j’étais super content. Cette semaine n’a pas été facile. J’ai réussi à rester solide et concentré, je suis vraiment content de cette semaine. »