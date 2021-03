Il y a trois jours, Alexander Bublik disputait (et perdait) la finale du tournoi de Singapour contre Alexei Popyrin. Ce mercredi, le Kazakh, pas perturbé par cet échec dans sa quête du premier titre ATP de sa carrière et par les sept heures de décalage horaire, s'est offert le scalp d'Alexander Zverev dès son entrée en lice à Rotterdam ! Le n°43 mondial a battu le n°7 et récent quart de finaliste à l'Open d'Australie sur le score de 7-5, 6-3 en 1h18. Bublik a pourtant manqué son début de match, en se retrouvant mené 3-1 avec seulement cinq points marqués, mais il est rentré peu à peu dans sa rencontre, avec un débreak pour revenir à 4-4, puis un break à 6-5 sur sa première balle de set. Scénario quasi-identique dans la deuxième manche où Zverev a de nouveau mené 3-1, puis Bublik est revenu à 3-3, avant de breaker à 4-3 sur sa cinquième occasion et conclure. Zverev disparait donc prématurément et va désormais traverser l'Atlantique pour disputer les tournois d'Acapulco et Miami. Bublik va quant à lui tenter d'enchaîner contre Tommy Paul.

Medvedev tombe de haut

Quelques minutes plus tard, un nouveau coup de tonnerre a ébranlé le tournoi néerlandais, avec l'élimination de la tête de série n°1, Daniil Medvedev. S'il avait disputé la finale dimanche, le Russe serait devenu n°2 mondial au détriment de Rafael Nadal. Mais l'Espagnol va rester dauphin de Novak Djokovic une semaine de plus, car le récent finaliste de l'Open d'Australie s'est incliné contre Dusan Lajovic, n°27 mondial : 7-6, 6-4 en 1h35. Irrégulier au service (12 aces, 8 doubles-fautes), Medvedev a été breaké deux fois : à 2-2 dans le premier set et à 4-4 dans le deuxième. S'il a réussi à débreaker dans la première manche pour revenir à 3-3, il a ensuite cédé au tie-break (7-4). Dans la deuxième, il n'a en revanche eu aucune occasion de débreak, Lajovic concluant le match sur un jeu blanc. C'est donc le Serbe qui défiera Borna Coric en huitièmes de finale.

Goffin enchaîne

Vainqueur du tournoi de Montpellier dimanche, David Goffin a signé une cinquième victoire de suite en dominant Jan-Lennard Struff au premier tour. Le Belge, tête de série n°6, s'est imposé 6-4, 6-0 en 1h02 contre le 37eme mondial, au terme d'un match en deux temps. Goffin a mené 4-2, puis s'est fait rejoindre à 4-4 avant de prendre à nouveau le service de l'Allemand dans la foulée et conclure le premier set sur son service. La deuxième manche a en revanche été une formalité, avec trois breaks du Belge, malgré des jeux assez longs. Il sera opposé à Jérémy Chardy, qu'il a déjà battu deux fois sur trois, pour une place en quarts de finale.



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 1 117 900€)

Tenant du titre : Gaël Monfils (FRA)



Huitièmes de finale

Lajovic (SER) - Coric (CRO)

De Minaur (AUS) - Nishikori (JAP)

Bublik (KAZ) - Paul (USA)

Fucsovics (HON, Q) - Davidovich Fokina (ESP) ou Bautista Agut (ESP, n°5)



Goffin (BEL, n°6) - Chardy (FRA, Q)

Murray (GBR, WC) - Rublev (RUS, n°4)

Khachanov (RUS) - Norrie (GBR, Q)

Hurkacz (POL) - Tsitsipas (GRE, n°2)



1er tour

Lajovic (SER) bat Medvedev (RUS, n°1) : 7-6 (4), 6-4

Coric (CRO) bat Van de Zandschulp (PBS, WC) : 6-4, 7-6 (4)

De Minaur (AUS) bat Millman (AUS) : 6-1, 6-4

Nishikori (JAP) bat Auger-Aliassime (CAN, n°7) : 7-6 (4), 6-1



Bublik (KAZ) bat A.Zverev (ALL, n°3, WC) : 7-5, 6-3

Paul (USA) bat Sonego (ITA) : 6-4, 7-6 (7)

Fucsovics (HON, Q) bat Opelka (USA) : 7-6 (2), 6-7 (4), 7-6 (4)

Davidovich Fokina (ESP) - Bautista Agut (ESP, n°5)



Goffin (BEL, n°6) bat Struff (ALL) : 6-4, 6-0

Chardy (FRA, Q) bat Humbert (FRA) : 4-6, 7-6 (5), 7)6 (4)

Murray (GBR, WC) bat Haase (PBS, WC) : 2-6, 7-6 (2), 6-3

Rublev (RUS, n°4) bat Giron (USA, Q) : 7-6 (1), 6-3



Khachanov (RUS) bat Wawrinka (SUI, n°8) : 6-4, 7-5

Norrie (GBR, Q) bat Basilashvili (GEO) : 6-0, 6-3

Hurkacz (POL) bat Mannarino (FRA) : 6-3, 7-6 (6)

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Gerasimov (BIE) : 7-6 (4), 7-5