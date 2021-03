Andrey Rublev n'est pas tombé dans le piège. Ce mardi, le Russe, 8eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est extrait du premier tour du tournoi ATP 500 de Rotterdam aux Pays-Bas, disputé sur dur indoor, en prenant le meilleur sur l'Américain Marcos Giron, 80eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux manches (7-6 (1), 6-3) et 1h20 de jeu. Dans la première manche, aucun des deux joueurs n'a cédé son service. Pourtant, le Russe a été le premier à se procurer deux premières balles de break, à 2-2. Dans la foulée, son adversaire d'un jour a même fait mieux, en obtenant, de son côté, trois opportunités de prendre le service de son concurrent. Finalement, les deux hommes sont donc allés jusqu'au tie-break. A ce petit jeu-là, c'est le mieux classé des deux qui a eu le dernier mot, après avoir conservé tous ses services et pris, dans le même temps, trois des quatre mises en jeu de l'Américain (7-6 (1)). La deuxième manche fut bien plus décousue. Giron a été breaké, blanc, d'entrée. A 3-1, il a réussi à débreaker le 8eme joueur mondial, avant de perdre un nouveau service dans la foulée. De son côté, la tête de série n°4 a sauvé une nouvelle balle de débreak à 4-2, avant donc de conclure définitivement sur sa deuxième balle de match (6-3). Au prochain tour, Andrey Rublev affrontera Andy Murray.

Mannarino a sauvé quatre balles de match

Adrian Mannarino a fini par rendre les armes. Ce mardi, le Français, 36eme joueur mondial, a été éliminé au premier tour du tournoi ATP 500 de Rotterdam aux Pays-Bas, disputé sur dur indoor, par le Polonais Hubert Hurkacz, 30eme joueur mondial, en deux manches (6-3, 7-6 (6)) et 1h48 de jeu. Dans la première manche, après trois premières possibilités de break d'entrée, le Français est parvenu à ses fins en prenant finalement la mise en jeu suivante de son adversaire. Toutefois, au lieu de mettre à profit son avantage, alors qu'il menait donc 2-1, service à suivre pour lui, Adrian Mannarino a finalement déchanté, cédant alors ses deux services suivants, dont le dernier blanc, pour se retrouver alors mené 2-4. Un avantage que le Polonais a donc conservé jusqu'au bout, pour conclure ensuite cette manche, sur un jeu blanc (6-3). Dans la deuxième et dernière manche, les deux hommes ont perdu chacun un service. A 4-5 en sa faveur, Mannarino a alors manqué deux opportunités d'égaliser à une manche partout. Dès lors, les deux joueurs sont donc allés jusqu'au tie-break. Rapidement mené 6-2, le Tricolore a fait preuve d'une très belle capacité de réaction, sauvant alors quatre balles de match, pour parvenir à égaliser à 6-6. Mais, finalement, Hubert Hurkacz est donc parvenu à conclure sur la cinquième (7-6 (6)).



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 1 117 900€)

Tenant du titre : Gaël Monfils (FRA)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Lajovic (SER)

Coric (CRO) - Van de Zandschulp (PBS, WC)

De Minaur (AUS) bat Millman (AUS) : 6-1, 6-4

Nishikori (JAP) bat Auger-Aliassime (CAN, n°7) : 7-6 (4), 6-1



A.Zverev (ALL, n°3, WC) - Bublik (KAZ)

Paul (USA) - Sonego (ITA)

Fucsovics (HON, Q) bat Opelka (USA) : 7-6 (2), 6-7 (4), 7-6 (4)

Davidovich Fokina (ESP) - Bautista Agut (ESP, n°5)



Goffin (BEL, n°6) - Struff (ALL)

Chardy (FRA, Q) - Humbert (FRA)

Murray (GBR, WC) bat Haase (PBS, WC) : 2-6, 7-6 (2), 6-3

Rublev (RUS, n°4) bat Giron (USA, Q) : 7-6 (1), 6-3



Wawrinka (SUI, n°8) - Khachanov (RUS)

Norrie (GBR, Q) bat Basilashvili (GEO) : 6-0, 6-3

Hurkacz (POL) bat Mannarino (FRA) : 6-3, 7-6 (6)

Gerasimov (BIE) - Tsitsipas (GRE, n°2)